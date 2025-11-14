Programa contra baches en Edomex: ¿En qué municipios comenzarán las reparaciones, según Sheinbaum?

Para que tu auto deje de ‘sufrir’ cada que pasa por un bache cuando circulas por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que apoyará a las autoridades estatales para rehabilitar las vialidades donde estos abunda.

Este viernes se entregó la maquinaria necesaria para reparar las vialidades donde los baches predominan. Los municipios donde se comenzará a trabajar son Ixtapaluca, Texcoco y La Paz.

Después, el 10 de diciembre, se enfocarán en los baches de los municipios de Valle de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Chalco, según el calendario que compartieron las autoridades.

Además, las autoridades capacitaron a 150 personas que se encargaran de manipular los trenes de repavimentación y que se lleve a cabo la tarea de manera correcta.

¿Cuál es el plan de Delfina Gómez para reparar baches en el Edomex?

A la par, la administración de Delfina Gómez inicia en noviembre la rehabilitación de las vialidades del Edomex.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, informó que el proyecto es el más grande de inversión en carreteras estatales de la administración y se pondrá en marcha hasta marzo, periodo en el que no llueve.

“Sabemos que es un pendiente, y este pendiente se va a asumir. No buscamos eludir responsabilidades ni recurrimos al pasado para decir que no vamos a enfrentar los problemas, porque la gente votó por un proyecto de transformación del presente y el futuro, y así lo vamos a seguir haciendo para no eludir nuestras responsabilidades”, afirmó el encargado de la política interna estatal.

Gobierno de CDMX también tiene plan contra los baches

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, vecina del Edomex, también tiene un plan para terminar con los baches que afectan a la entidad.

De acuerdo con datos del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 15 mil denuncias por baches en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón encabezaron la lista con el mayor número de reportes.

Brugada detalló que hoy en día que hay más de 100 cuadrillas activas para atender los baches en la CDMX, con 500 trabajadores que han aplicado más de 250 mil toneladas de asfalto, lo que representó una inversión de 700 millones de pesos.

La medida es temporal y que la solución permanente será la repavimentación, a través de un programa estratégico que se implementará una vez que termine la temporada de huracanes y lluvias, el 30 de noviembre.