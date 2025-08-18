Adiós a los cráteres en CDMX: Este es el plan de Clara Brugada para eliminar los baches

Se formó un socavón de la menos cuatro metros de ancho y 4 metros de profundidad en la Calzada Zaragoza, a la altura de Canal de San Juan de la alcaldía Iztapalapa. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Uno de los principales problemas de movilidad de la Ciudad de México son los baches, los cuales se hacen más notorios y grandes en época de lluvias, como ocurrió con dos socavones que se abrieron, la semana pasada, en la Calzada Zaragoza.

Ante esta problemática, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, con el cual serán atendidos 1,250 kilómetros de vías primarias, con una inversión de 2,250 millones de pesos.

El gobierno capitalino dio a conocer que se trata de un plan que será aplicado dos veces al año mediante tres ejes de acción: bacheo programado nocturno, bacheo por reporte ciudadano y emergencia, así como aplicación del programa estratégico de pavimentación en vialidades primarias.

“Hemos decidido intervenir en la realización de un gran programa integral de mantenimiento de la carpeta asfáltica que tiene tres ejes principales. Tenemos la experiencia y la capacidad para lograrlo”, explicó Clara Brugada.

Debido a las constantes lluvias, avenidas y calles de la CDMX se han convertido en una zona de baches y hundimientos. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuántas vialidades serán atendidas este año?

La alcaldesa capitalina refirió que en lo que resta del año serán atendidos mil kilómetros de vías primarias, con la intervención de 10 kilómetros de avenidas por cada noche, con el trabajo de 50 cuadrillas.

⁠Como segunda acción del programa, detalló que se aplicarán trabajos de bacheo por atención ciudadana y emergencias, tarea que dispondrá de otras 50 cuadrillas que todos los días atenderán los reportes ciudadanos o las emergencias en menos de 48 horas, mediante dos vías de atención, *0311- Locatel, y por medio del chatbot Bachetel, que se presentará el próximo lunes 25 de agosto.

Respecto al tercer eje, Clara Brugada indicó que en cuanto termine la temporada de lluvias se echará a andar, y se espera sea de octubre a mayo siguiente, para atender 250 kilómetros lineales de vialidades que serán reparados.

“Es un proyecto bianual que nos ayuda a darle continuidad y seguimiento a las vialidades primarias que tiene la ciudad”, resaltó.

Brugada Molina enfatizó que este plan de acción forma parte de los trabajos de atención a vialidades mediante el programa Mega Bachetón, con el cual se repararon más de 200 mil baches en toda la ciudad, el cual concluyó al inicio de la temporada de lluvias.

¿Cuál será la inversión para tapar los baches?

En tanto, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que este programa bianual, de octubre de 2025 a abril de 2026, contará con una inversión de casi 2 mil 250 millones de pesos para reencarpetar en promedio más de 4 millones de metros cuadrados.

Recordó que la ciudad cuenta con 217 vialidades principales, mismas que en su momento serán programadas para su intervención.

Clara Brugada, jefa de gobierno capitalina, y Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras de la ciudad, presentaron el Programa Integral de Bacheo. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) (Galo Cañas Rodríguez)

Expuso que se contará con un calendario previo para informar a vecinas y vecinos sobre los trabajos de reencarpetado de las vialidades primarias de la ciudad, que consiste en intervenir 10 kilómetros cada noche, a partir de las 22 horas, con un volumen de asfalto programado para la repavimentación de 4 mil a 6 mil toneladas.

“La característica de este bacheo programado nocturno es que vamos a bachear toda la avenida, (por lo que) toda la vialidad se cierra completamente”, dijo.