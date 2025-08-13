Inundaciones, baches y socavones; lluvias destrozan la Calzada Zaragoza

Una pipa de agua cayó en un socavón en la Calzada Zaragoza, al oriente de la CDMX. (Foto: Ovial-SSPCDMX)

Conducir un vehículo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, al oriente de la Ciudad de México, puede convertirse en un reto como si se estuviera en medio de una competencia de rally.

Las condiciones de esta vialidad, que desemboca en la autopista México-Puebla, cotidianamente son malas; sin embargo, en temporada de lluvias la experiencia se vuelve aún más extrema.

Baches, bordos, vados, inundaciones y ahora hasta socavones son riesgos que los automovilistas deben enfrentar. Llantas, suspensiones y la seguridad en general de quienes transitan por Zaragoza están en peligro.

Socavón se ‘come’ un camión en Zaragoza

Este miércoles 13 de agosto, en redes sociales se difundieron fotos y videos de un percance vial sobre la Calzada Zaragoza. Una pipa con agua cayó en un socavón que se abrió sobre carriles centrales, en dirección al centro de la ciudad, a unos metros de la estación del Metro Canal de San Juan.

Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colocaron vallas metálicas para cerrar el paso sobre los dos carriles afectados, antes de llegar a Anillo Periférico.

Asimismo, en redes sociales, grupos de vecinos de colonias cercanas como la Agrícola Oriental dieron a conocer de otro socavón, de menor tamaño, ubicado en carriles laterales, en dirección al centro, entre la estación Agrícola Oriental y Río Churubusco en la alcaldía Iztacalco.

Del mismo modo, la vialidad suele quedar con grandes afectaciones cuando las lluvias son intensas, pues se ha visto en videos de redes sociales como el nivel del agua llega a invadir las vías de la Línea A del Metro.

Las inundaciones provocan que los baches queden cubiertos por el agua, lo que deriva en que los automovilistas caigan dentro de los hoyos, por lo que sufren de ponchaduras de llantas en el menor de los males.