¿Qué sabemos del vuelo de United Airlines que se declaró en emergencia y aterrizó en Monterrey?

El vuelo que aterrizó en Monterrey de emergencia iba con rumbo a Houston, Texas.

Una aeronave de United Airlines que despegó de Los Cabos, Baja California Sur, hacia Houston, Texas, aterrizó en Monterrey este domingo 10 de mayo, luego de una emergencia que forzó la interrupción del vuelo.

Por el momento se desconocen las causas del incidente; sin embargo, de acuerdo con FlightRadar, el vuelo duró una hora con 29 minutos y aterrizó cerca de las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El capitán Lalo Vargas, conocido en redes sociales por su cuenta de Datos Aeronáuticos explicó que el vuelo afectado fue el UA579, que corresponde a una aeronave comercial Airbus A-320 que despegó del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, que pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

La información de Flightradar 24 indica que cerca de las 15:51 horas el vuelo habría entrado en emergencia aérea.

Usuarios en redes sociales agregaron que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey se detuvieron unos minutos; sin embargo, el puerto no se ha pronunciado oficialmente.

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