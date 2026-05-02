Tensión en el AICM: Triple amenaza falsa de bomba detiene vuelos de Viva Aerobús

En AICM detalló que activó los protocolos de seguridad tras la denuncia. (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

Esta tarde se presentó un reporte por tres posibles amenazas de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los reportes, que quedaron descartados después de la activación de protocolos, estuvieron relacionados con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos VB1029, procedente de Cancún, y VB1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

El AICM detalló que personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, mediante elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevó a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin encontrar indicios de la presencia de algún artefacto explosivo.

La empresa involucrada en las falsas amenazas de bomba no emitió ninguna postura al respecto ni se difundieron imágenes de lo que ocurrió al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Tampoco se reportan afectaciones en las operaciones luego del operativo que llevaron a cabo los equipos de respuesta.

Autoridades del AICM preparadas para estos eventos

Las autoridades de la base aérea están preparadas para este tipo de incidentes. En agosto del 2025, se realizó un simulacro de bomba para revisar el Plan de Emergencia del AINCM.

El objetivo de las prácticas era detectar áreas de oportunidad dentro de los protocolos, de cara al mundial del 2026. En aquella ocasión, la práctica se realizó alejada del público y sin afectar las operaciones de aterrizaje o despegue.

El ejercicio simuló la presencia de un artefacto explosivo en el Aerotrén del AICM, un servicio que se ofrece a los pasajeros para trasladarse entre la Terminal 1 y 2.

Este sistema tiene la capacidad para transportar cerca de 100 pasajeros por viaje y cuenta con medidas de seguridad.