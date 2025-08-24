Fotos: Así fue el simulacro de bomba en el AICM; simulan amenaza en el Aerotren

El simulacro de bomba no afectó las operaciones en el AICM. (Foto: X AICM)

Días después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió vuelos por las intensas lluvias en CDMX y alejados de la vista pública, autoridades federales realizaron un simulacro de bomba en el Aerotren.

La operación se realizó con sigilo y tuvo el objetivo de revisar el Plan de Emergencia del AICM y detectar oportunidades para mejorarlo.

Durante el simulacro de bomba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se afectaron las operaciones regulares de aterrizajes y despegues de aviones ni a los pasajeros, tampoco se vio interrumpido el servicio del Aerotrén.

¿Cómo fue el simulacro de bomba en el AICM?

La operación se llevó a cabo a la medianoche del viernes 22 de agosto.

De acuerdo con el boletín emitido por el AICM, se tomó en cuenta una hipótesis de bomba dentro del Aerotren.

“Durante la práctica, distintos observadores designados evaluaron las respuestas de los diversos cuerpos de emergencia, así como las acciones llevadas a cabo, con fines de seguimiento y mejora continua”, informó el AICM.

La Marina realizó el simulacro de bomba en el Aerotren. (Foto: X AICM)

¿Qué autoridades participaron en la operación?

El simulacro estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), a través del Grupo Aeroportuario Marina.

La operación es resultado de la colaboración con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) y el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE).

Personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), y las subdirecciones de Operación, de Seguridad, así como los servicios médicos, de bomberos y de protección civil del aeropuerto tuvieron actividades durante el simulacro de bomba en el AICM.

El simulacro sirve para la revisión de los protocolos de seguridad. (Foto: X AICM)

Además, participaron elementos caninos, adscritos al Cuartel General del Alto Mando.

Según el comunicado, este tipo de actividades sirven para reiterar el compromiso con la seguridad operacional y la mejora continua de los protocolos de actuación.

¿Qué es el Aerotren del AICM?

El Aerotrén del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es un servicio para los pasajeros que necesitan trasladarse entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Se trata de un tren ligero automatizado, exclusivo para viajeros con pase de abordar, que permite recorrer en cuestión de cinco minutos la distancia entre ambas terminales sin salir del complejo aeroportuario.

De acuerdo con la información del propio aeropuerto, el Aerotrén opera todos los días de la semana de 5:00 a 23:00 horas, con frecuencias que van de cuatro a siete minutos, dependiendo de la demanda. Fuera de ese horario, los usuarios cuentan con la alternativa de autobuses gratuitos que también conectan las dos terminales.

El sistema tiene capacidad para transportar a cerca de 100 pasajeros por viaje y cuenta con medidas de seguridad como videovigilancia y personal especializado. Este servicio busca reducir los tiempos de traslado y mejorar la experiencia de los viajeros, en un aeropuerto que atiende a más de 40 millones de personas cada año.