Piloto ‘ventila’ que AICM no tiene radar meteorológico: ‘En otros aeropuertos saben dónde pasar, aquí no’

El capitán José Suárez, piloto y especialista en manejo de crisis y vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). (Foto: El Financiero)

En medio de la temporada de lluvias y con el Mundial de Futbol en puerta, el capitán José Suárez, piloto y especialista en manejo de crisis y vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), llamó a invertir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras advertir sobre la falta de infraestructura para garantizar la seguridad aérea.

“Tenemos un Mundial 2026 en la puerta y este Mundial es una gran oportunidad para que se generen vuelos, haya conectividad internacional, y este aeropuerto va a jugar un papel importante”, expresó Suárez en entrevista con Azucena Uresti.

Y agregó que las inversiones actuales no son suficientes: “Están invirtiendo en terminales, pero no es suficiente. Como pilotos, nosotros hacemos un llamado para que se invierta en este aeropuerto”.

¿Por qué es el AICM debería contar con un radar meteorológico?

Uno de los puntos más críticos, señaló, es la ausencia de un radar meteorológico en el AICM, algo que, destacó, representa una debilidad operativa frente a aeropuertos internacionales con mayores capacidades tecnológicas.

“No podemos olvidar invertir en otras cosas sustanciales para la operación aérea, como son un radar meteorológico, por ejemplo.

“¿Sabías que el aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de estas lluvias, no tiene un radar meteorológico para que los controladores nos den también vectores a nosotros, sistemas de tráfico aéreo que tomen en cuenta estas condiciones que prevalecen en el Valle de México muchas veces?”, lamentó.

Aunque los aviones sí cuentan con radar meteorológico a bordo, el capitán José Suárez subrayó que es fundamental que los controladores en tierra también tengan esta herramienta, como ocurre en otros aeropuertos del mundo.

“Este aeropuerto, lamentablemente, no tiene un radar meteorológico. Hay que decirle a la gente que nosotros, en el avión, sí tenemos un radar meteorológico y sí sabemos dónde está la zona de nube.

“Pero, por ejemplo, en aeropuertos en otras partes del mundo, donde cuentan con esta infraestructura, lo que pasa es que los controladores saben perfectamente por dónde no podemos pasar y a dónde no debemos entrar. Y hay un sistema muchísimo más controlado de tráfico aéreo. Pero, en este caso, en México, no tenemos, lamentablemente, esta infraestructura”.

La advertencia del piloto se da después de que en el AICM enfrenta múltiples retos por saturación, mantenimiento y condiciones meteorológicas que pueden comprometer la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo.