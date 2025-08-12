Tláloc ‘le hace la maldad’ a los chilangos e inunda la CDMX esta madrugada: Sigue el reporte vial EN VIVO

Mientras dormías, las fuertes lluvias en la Ciudad de México volvieron este martes 12 de agosto, por lo que se registraron inundaciones durante la madrugada, así como el alertamiento para las 16 alcaldías de la capital del país.

Si sales temprano de casa, toma en cuenta que se prevé que las lluvias duren al menos hasta las 6:00 horas del martes, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Además de las inundaciones en la Ciudad de México, es posible que a lo largo del día se registren bloqueos debido a obras o por manifestaciones, así que sigue la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para obtener actualizaciones, así como el reporte vial de El Financiero.

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias?

Se prevé que las lluvias duren al menos hasta las 6:00 horas de este martes o incluso después, así que toma nota, ya que este es el nivel de alertamiento según la alcaldía:

Alerta Roja por lluvias , con precipitaciones de 50 a 70 milímetros: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

, con precipitaciones de 50 a 70 milímetros: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza. Alerta Naranja por lluvias , con precipitaciones de 30 a 49 milímetros: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta.

, con precipitaciones de 30 a 49 milímetros: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta. Alerta Amarilla por lluvias, con precipitaciones de 15 a 29 milímetros: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Xochimilco.

El radar meteorológico de la Ciudad de México indica que además de las lluvias se registra actividad eléctrica al norte y al oriente de la capital del país, por lo que recomendaron tomar precauciones, entre ellas no bañarte ni lavar trastes, ya que la electricidad podría transportarse por las tuberías.

Calles inundadas y cerradas hoy en CDMX

Toma en cuenta que, ante las lluvias nocturnas en la Ciudad de México, las autoridades aún trabajan en el desazolve de ciertos puntos inundados, como son:

Encharcamiento sobre Av. del Conscripto y Periférico Blvd. Miguel Ávila Camacho, colonia Periodista, Miguel Hidalgo.

Encharcamiento sobre Heberto Castillo y Av. La Turba, colonia Villa Centroaméricana, Tláhuac.

Encharcamiento sobre Serpentino y Estanislao Ramírez, colonia Selene, Tláhuac.

Encharcamiento sobre Norte del Comercio y Barranca, colonia Francisco Villa, Tláhuac.

Encharcamiento sobre Parque Lira y José María Vigil, colonia Tacubaya, Miguel Hidalgo.

Encharcamiento en Av. Gran Canal del Desagüe y Eje 2 Norte.

Encharcamiento en Circuito Interior y Calz. Misterios hacia el Oriente.

Encharcamiento afecta la circulación de Av. 608 a la altura de Av. 412 hacia el Norte.

Afectación vial por encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes hacia el Poniente.

Encharcamiento en Calz. Ignacio Zaragoza hacia el Poniente a la altura de Canal de San Juan.

Servicios de emergencia laboran por encharcamiento en Viaducto Río de la Piedad a la altura de Circuito Interior Río Churubusco.

¿Cómo opera el Metro y otros servicios de transporte este martes en CDMX?

El transporte público será clave este martes ante las fuertes lluvias en la Ciudad de México. Da clic en el texto azul de cada uno de ellos para conocer el estado de servicio en tiempo real.

Metro: Servicio regular.

Metrobús: Servicio regular.

Cablebús: Servicio regular.

Tren Ligero: Servicio de Nezahualpilli a Xochimilco y servicio provisional de RTP de Nezahualpilli a Tasqueña.

Trolebús: Servicio regular.

¿Cómo estará el clima en CDMX este martes?

Las lluvias de esta madrugada no son el principal problema para los chilangos, y de acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias de hasta 50 milímetros en la Ciudad de México.

El ambiente será fresco casi todo el día, con cielos nublados y lluvias para la tarde y noche del martes.

Así queda el Hoy No Circula en CDMX

Para este martes evita la multa y conoce cómo queda el Hoy No Circula en la Ciudad de México, que aplica para estos autos particulares: