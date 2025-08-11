Lluvias en CDMX y Edomex EN VIVO: Saca la trajinera; Conagua alerta por 4 días de tormentas y granizo

Las lluvias en CDMX han roto récords y la Conagua prevé tormentas más fuertes y caída de granizo para esta semana.

Sigue lloviendo, le sigue lloviendo al corazón… de México. Tláloc no muestra piedad. Un día después de que las lluvias en CDMX provocaron inundaciones en la plancha del Zócalo y en avenidas como Circuito Interior, Periférico, Viaducto y otras tantas, el pronóstico del clima para la Ciudad de México no mejora.

Clara Brugada advirtió que las lluvias en CDMX rompen récord “cada día”, y agregó que “septiembre será peor que agosto” en cuanto a las tormentas, por lo que será mejor estar preparado con impermeable, botas y hasta la trajinera.

El Estado de México no se salva de la furia de Tláloc. El mal clima persistirá en los próximos días, con lo que la temporada de lluvias 2025 será una de las más fuertes en años recientes.

La buena noticia de las lluvias es que el nivel del Cutzamala ha mejorado. En total, las tres presas del sistema acumulan 498 millones 449 mil metros cúbicos de agua, lo que representa el 63 por ciento del almacenaje.

Reporte de lluvias en CDMX y Edomex EN VIVO

14:00 horas: La zona oriente de la Ciudad de México ya presenta lluvias fuertes, según informa el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las zonas más afectadas al momento son en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Activan doble alerta por lluvias en CDMX para este 11 de agosto

Las autoridades de Protección Civil activaron las alertas naranja y amarilla ante las lluvias pronosticadas para este lunes 11 de agosto en toda la Ciudad de México

Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Alerta Naranja se debe a lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy en:

Álvaro Obregón,

Azcapotzalco,

Cuajimalpa,

Gustavo A. Madero,

Magdalena Contreras,

Miguel Hidalgo, y

Tlalpan.

Las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones en avenidas principales de CDMX como Periférico. (Cuartoscuro/Fotografía Cortesía)

En tanto que la Alerta Amarilla avisa de lluvias fuertes y posible caída de granizo en:

Benito Juárez,

Coyoacán,

Cuauhtémoc,

Iztacalco,

Iztapalapa,

Milpa Alta,

Tláhuac,

Venustiano Carranza, y

Xochimilco.

¿Cuál es el pronóstico del clima para CDMX y Edomex de la Conagua?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó sobre el pronóstico del clima para CDMX y el Estado de México, que vivirán cuatro días muy lluviosos.

“De acuerdo con los primeros análisis que tenemos, el Estado de México tendrá lluvias muy fuertes hoy (lunes 11 de agosto) y en la Ciudad de México repiten lluvias muy fuertes en las próximas 24 horas”, indicó el especialista.

Según los modelos analizados por la Conagua, este lunes y martes se prevén “lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, con 80 por ciento de probabilidad de que se presenten tormentas con granizo”.

Además, “miércoles y jueves podríamos subir todavía un rango más de precipitación”, alertó Fabián Vázquez Romaña.

Lluvia en CDMX rompe récords

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, informó que la tormenta del domingo 10 de agosto rompió records.

“Ayer tuvimos la lluvia más intensa; cada día rompemos récord. Ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, lo que afectó principalmente al centro de la CDMX. Desde 1952 la lluvia más grande había sido de 67 milímetros en esta zona del Zócalo. Otra zona importante donde tuvimos precipitación pluvial fue la de Venustiano Carranza; en el Aeropuerto hubo 57 milímetros de lluvia, que, como sabemos, es muchísima”, expresó.

La Conagua prevé 4 días de tormentas con posible caída de granizo en CDMX y e Estado de México. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Pese al reforzamiento del operativo Tlaloque 2025 contra las lluvias, las fuertes tormentas en CDMX han causado estragos. Los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se supendieron la noche del 10 de agosto ante las precipitaciones.

La suspensión de despegues y aterrizajes en el AICM ocasionó caos, por lo que los viajeros tuvieron que buscar opciones para saber si su vuelo está demorado o cancelado.

De acuerdo con el reporte de lluvias acumuladas en la Ciudad de México, el 10 de agosto llovió más en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La estación que registró más lluvia fue G.D.F, en Cuauhtémoc, con 84.5 mm en el periodo del 10 de agosto.