Cierre en el AICM: ¿Cómo saber si mi vuelo está cancelado o demorado?

Por los reportes de baja visibilidad tras las intensas lluvias se suspendieron las operaciones en el AICM.

Tras la reanudación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hay dudas entre los pasajeros sobre las salidas y llegadas en la terminal aérea.

En las llegadas todavía hay retrasos en los vuelos. Algunos de ellos son los siguientes:

Vuelo Y4227 de Volaris que salió de Mérida, Yucatán y llegaba a la Terminal 1.

de Volaris que salió de Mérida, Yucatán y llegaba a la Terminal 1. Vuelo AM171 de Aeroméxico que salió de Tijuana y llegaba a la Terminal 2.

Vuelo AM491 de Aeromexico que salió de Las Vegas y llegaba a la Terminal 2.

de Aeromexico que salió de Las Vegas y llegaba a la Terminal 2. Vuelo AM799 de Aeroméxico que salió de Medellín, Colombia y llegaba a la Terminal 2.

Vuelo AM689 de Aeroméxico que salió de Chicago y llegaba a la Terminal 2.

En tanto, algunos de los vuelos cancelados son:

Vuelo Y4711 de Volaris que salió de Los Ángeles.

que salió de Los Ángeles. Vuelo VB1287 de Viva Aerobús que salió de Villahermosa.

Vuelo VB122 9 de Viva Aerobús que salió de Tuxtla.

de Viva Aerobús que salió de Tuxtla. Vuelo VB1051 de Viva Aerobús que salió de Chihuahua.

Vuelo Y4413 de Volaris que salió de Chihuahua.

Para saber cuáles son los vuelos afectados por las lluvias, el AICM tiene disponible la página Estatus de Vuelos Oficiales para consultar cómo están las operaciones.

Al entrar a la página solo es necesario seleccionar las salidas o llegadas, así como ingresar la clave del vuelo, ciudad de origen y aerolínea.

También es posible consultar todas las salidas y llegadas para saber el estatus general de los viajes.

AICM reanuda operaciones tras lluvias intensas

Luego de un cierre de casi cuatro horas, el AICM reanudó sus operaciones tras las intensas lluvias del domingo en la CDMX.

Fueron alrededor de 104 vuelos afectados por las tormentas del fin de semana, informaron las autoridades.

Desde las 20:00 horas del domingo y hasta las 22:00 horas, algunos vuelos también fueron desviados, cancelados o retrasados.

Los reportes de escasa visibilidad y encharcamientos ocasionados por las precipitaciones fueron algunas de las causas que derivaron en la cancelación de las operaciones del AICM con el fin de proteger al personal.

“La intensidad de la atípica tormenta en la Ciudad de México originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año”, dijo el aeropuerto a través de un comunicado.

En redes sociales también circularon fotos y videos de los pasillos, así como la zona para recoger el equipaje que estaban completamente inundadas y vacías tras el cierre de la terminal aérea.

*Con información de Aldo Munguía