Pasajeros del AICM sufren estragos de las lluvias: suspende aeropuerto 3 horas de operaciones

Volaris reportó la cancelación de vuelos en el AICM y en el AIFA debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ha tenido que suspender sus operaciones durante tres horas debido a las fuertes lluvias registradas en la capital.

Hacia las 8:53 de la noche, el AICM anunció la suspensión de los vuelos para realizar tareas de desalojo de aguas pluviales.

“Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa”, refirió el AICM.

Usuarios de redes sociales también comunicaron que las instalaciones de las terminales se vieron afectadas tras las lluvias de esta tarde noche en la Ciudad de México.

Viva Aerobus informó de la cancelación de vuelos en el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Uno de los vuelos afectados es el VB146 que se dirigía a la ciudad de Los Ángeles.

El AICM recomendó a los pasajeros mantenerse en contactos con las aerolíneas para conocer el estado de su vuelo.

De acuerdo con FlightRadar24, el servicio de rastreo de vuelos, aproximadamente 70 vuelos con destino al AICM fueron desviados a otras terminales aéreas debido al cierre temporal de operaciones provocado por las intensas lluvias en la CDMX.