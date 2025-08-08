‘Angustia’ a Clara Brugada intensas lluvias en CDMX: ‘Vamos a la mitad y ya rebasamos el promedio anual’

La jefa de Gobierno señaló que aún no terminada la temporada de lluvias en la Ciudad de México (Foto: Segiagua)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró este viernes que las lluvias en la capital han rebasado el promedio histórico, pues a mitad de la temporada ya se rebasó la cifra de las precipitaciones pluviales anuales.

Durante la presentación del programa Tlaloque reforzado, la mandataria local indicó que la Ciudad de México ha recibido 650 milímetros de lluvias en lo que va de la temporada de este año, lo que representa un 41 por ciento superior al promedio histórico.

“Sabemos que todos los días está lloviendo en la ciudad y que la lluvia que hemos tenido y que hemos enfrentado, pues ha sido una la temporada de lluvias más intensa de las últimas cuatro décadas”, resaltó.

¿Habrá lluvias fuertes en los siguientes meses en la CDMX?

La jefa de Gobierno señaló que aún no terminada la temporada de lluvias en la Ciudad de México, pues faltan los meses en los que se espera que llueva más, como agosto y septiembre.

“Esta temporada de lluvias hemos tenido 221 millones de metros cúbicos y también hemos recibido 650 mm de lluvia. ¿Cuánto se había tenido de precipitación pluvial al año? En promedio 600 mm en un año. Estamos a mitad de la temporada y ya rebasamos lo que en un año teníamos tradicionalmente”, aseguró Clara Brugada.

La temporada de lluvias en CDMX ha dejado varias vialidades inundadas o encharcadas.

Advirtió que aún se espera una situación de muchas lluvias en la ciudad y que en esta temporada se ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la infraestructura

“Hemos salido adelante; vamos a mitad de las lluvias con saldo blanco en esta ciudad. Tenemos que trabajar intensamente en estos meses, mes de agosto, septiembre y seguramente mitad de octubre, que todavía vamos a estar enfrentando”, aseguró.

¿Qué es el programa Tlaloque reforzado?

Como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para atender las inundaciones por las fuertes lluvias que se han registrado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la adquisición de 40 camiones de hidroneumáticos para desazolve.

“Van a ser distribuidos en todas las alcaldías para que no solo se desazolve preventivamente, sino en esta temporada de lluvias podamos enfrentar las emergencias de mejor manera”, dijo en el evento en Iztacalco.

Indicó que el reforzamiento del programa Tlaloque contó con una inversión de mil 595 millones de pesos, lo que ayudará a enfrentar lo que falta de la temporada de lluvias.

Brugada Molina indicó que también se adquirieron 200 nuevas pipas para garantizar el suministro, que como sabemos en la Ciudad de México se enfrenta todavía la escasez de agua.

“Cada uno de los vehículos que hoy presentamos significa una acción concreta para proteger a la Ciudad de México, para proteger a la ciudadanía, garantizar el mejor flujo de agua o del sistema hidráulico y evitar inundaciones y afectaciones, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad”, señaló.

Los camiones de hidroneumáticos se ubicarán en todas las alcaldías, en zonas donde se ha detectado más riesgo de inundación. La distribución queda de la siguiente manera: