Lluvias desbordan canales de aguas negras e inundan la CDMX: Conoce qué calles están inundadas (Videos)

La Ciudad de México nuevamente es afectada por las inundaciones a causa de fuertes lluvias.

La Ciudad de México nuevamente está bajo alerta por lluvias, y para la noche de este jueves 7 de agosto se han registrado inundaciones en distintos puntos de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las lluvias persistirán al menos hasta la medianoche, y que 8 alcaldías están en alerta por aguaceros:

Alerta Roja por lluvias, con precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros: Álvaro Obregón.

Alerta Amarilla por lluvias, con precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Las lluvias vienen acompañadas de caída de granizo, así como de fuertes rachas de viento, que además de las inundaciones, dejaron árboles caídos en algunas vialidades.

¿Qué calles están cerradas por inundaciones en CDMX este jueves 7 de agosto?

Si vas de regreso a casa, toma esta información en cuenta y considera las calles cerradas en la Ciudad de México a causa de las fuertes lluvias:

Encharcamiento en Sauces y Delicias, colonia Tlalpexco, GAM.

Bajada de agua sobre Juventino Rosas y Calle 11, colonia Zona Escolar, GAM.

Encharcamiento sobre Avenida Tecnológico y Jaime Nuno, colonia Loma la Palma, GAM.

Bajada de agua sobre Brecha Cerro del Chiquihuite y Avenida del Jardín, colonia Gral. Felipe Berriozábal, GAM.

Brote de aguas negras sobre Jaime Nuno y Calzada Cuautepec, colonia Zona Escolar, GAM.

De acuerdo con Protección Civil, se prevé que las lluvias se intensifiquen en el norte de la Ciudad de México y que poco a poco bajen en el sur y oriente, por lo que es posible que las inundaciones continúen en alcaldías como la Gustavo A. Madero, que es una de las más afectadas por un canal de baja presión y el ingreso de humedad de las costas.

Además, las lluvias van con dirección al poniente, por lo que posiblemente algunas alcaldías como Cuajimalpa o Miguel Hidalgo aún registren afectaciones, así como ciertos municipios del Estado de México.