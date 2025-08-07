Inicia el fin a toda máquina: Consulta el Hoy No Circula para este viernes 8 de agosto en CDMX y Edomex

Estas son las restricciones del programa Hoy No Circula para este viernes 8 de agosto de 2025 en CDMX y Edomex.

El programa Hoy No Circula se llevará a cabo con normalidad este viernes 8 de agosto de 2025 en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte del área metropolitana.

Esta restricción vehicular, que estará vigente de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental en la región. Es importante que los automovilistas revisen el estado de sus vehículos para evitar sanciones.

¿A qué vehículos les aplica el Hoy No Circula este vienes 8 de agosto?

Los autos que porten engomado Azul y cuyas placas terminen en 9 y 0 no podrán circular, por lo que deberán tener un descanso forzoso. Esta norma aplica para vehículos que posean hologramas de verificación tipo 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los vehículos foráneos con estas características también están sujetos a esta restricción. La única excepción son aquellos coches que cuenten con hologramas 00 y 0, los cuales pueden circular todos los días de la semana, salvo en días que se activa la Fase I de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, los conductores tienen la opción de consultar el estado de su automotor a través del sitio web oficial o de la aplicación móvil de la CAMe.

Aplicación y horarios del programa

Este programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México.

Las restricciones comienzan desde las 5:00 horas de la mañana y se mantienen hasta las 22:00 horas, asegurando así un control efectivo del tráfico.

Municipios donde se implementa la restricción

La restricción vehicular afecta a los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza,

Coacalco de Berriozábal,

Cuautitlán,

Cuautitlán Izcalli,

Chalco,

Chicoloapan,

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos,

Huixquilucan,

Ixtapaluca,

La Paz,

Naucalpan de Juárez,

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero,

Tecámac,

Tlalnepantla de Baz,

Tultitlán, y

Valle de Chalco.

Estas localidades conforman el área metropolitana en la que las autoridades llevan a cabo una constante monitoreo para asegurar el respeto de estas normativas.

Consecuencias de incumplir el Hoy No Circula: ¿Quien se hace cargo de la multa?

Aquellos conductores que no cumplan con estas disposiciones enfrentan una multa económica de hasta 30 UMAs (Unidades de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la penalización puede llegar a ser de hasta 3,394.20 pesos.

La infracción puede ser más gravosa, ya que el vehículo podría ser llevado al corralón. En tal caso, el propietario sería responsable por los costos adicionales de acarreo y almacenamiento del auto.

Para saldar la multa, los infractores necesitan descargar su boleta a través de la Secretaría de Finanzas y proceder con el pago. Este puede realizarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos quedarán retenidos hasta completar el pago correspondiente.

¿Conoces el color de engomado y la terminación de placa que no circula normalmente?

El calendario semanal organiza la circulación de los automóviles según el color del engomado y la terminación de placa.

Los martes son para los vehículos con engomado rosa que terminan en 7 y 8, los miércoles corresponde a los rojos con 3 y 4, y los jueves son para los verdes con 1 y 2.

Los viernes se prohibe la circulación a los vehículos con engomado azul y placas que acaban en 9 o 0. Y para concluir la semana, los lunes se contempla la restricción para los automóviles con engomado amarillo que terminen en 5 y 6.

Durante los domingos, todos los vehículos tienen libertad de circular, a menos que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Hologramas exentos y permisos especiales: ¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos 100% eléctricos que no emiten gases contaminantes, híbridos, motos, y ciertos autos antiguos reciben automáticamente el holograma que los exime, permitiéndoles circular todos los Días de la semana. Esta disposición fomenta la movilidad ecológica dentro de la región metropolitana.

La CAMe también considera situaciones excepcionales mediante permisos especiales. Los propietarios de coches que transportan personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular sin restricciones, presentando la documentación médica correspondiente.

Los vehículos de emergencias, como las ambulancias y las unidades de protección civil, gozan de una exención continua. Además, los autos utilizados para el transporte escolar cuentan con permisos temporales válidos durante el ciclo escolar.

Además, el pase turístico otorga a los visitantes foráneos la opción de circular libremente hasta por 14 días continuos, realizándose el trámite en línea a través de la página oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los autos con placas foráneas enfrentan regulaciones específicas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas limitaciones son aplicables de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas, y dependen del último dígito de la placa.

Los sábados, estos vehículos tienen prohibido circular entre las 5:00 y las 22:00 horas, sin importar la terminación de sus placas. Esta medida busca controlar el aumento del tráfico proveniente de otras regiones.

Los conductores de autos con placas foráneas deben realizar la verificación vehicular si planean estar en la ZMVM por más de dos días. Las unidades que provengan de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala deben adherirse a las mismas reglas que los autos locales, dado su estatus dentro de la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación asigna a los vehículos automotores diferentes grados de circulación. En 2025, un holograma doble cero 00 proporciona libertad de circulación diaria durante dos años, mientras que el holograma cero 0 permite esta opción por seis meses.

Para controlar las emisiones contaminantes, el holograma uno impone restricciones de circulación un día a la semana y dos sábados del mes para números impares y pares respectivamente. Con una normativa más rigurosa, el holograma dos limita la circulación durante un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deben someterse a la verificación con la frecuencia que corresponda, según el color del engomado. Esta regulación garantiza un flujo ordenado en los centros autorizados, permitiendo un servicio más eficaz para la ciudadanía.

Protocolo en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula): ¿Qué vehículos están afectados?

En situaciones de mala calidad del aire, la CAMe aplica restricciones adicionales con el fin de salvaguardar la salud pública. Esta activación se produce cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos de IMECA.

El Doble Hoy No Circula comenzará a aplicarse automáticamente, duplicando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluidos algunos con holograma 0.

Las autoridades también establecen límites para las industrias y actividades al aire libre. Se prohíbe el uso de ciertos solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones nocivas. Los vehículos de carga tienen restricciones de circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, exceptuando aquellos que forman parte de un programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información precisa y actualizada continuamente sobre el programa. Los usuarios pueden acceder a www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o utilizar las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

Este sitio permite consultar las restricciones según la placa, acceder a mapas interactivos de áreas reguladas y recibir notificaciones sobre modificaciones en el programa. La información se renueva cada hora.

Los usuarios también pueden programar alertas personalizadas a través de WhatsApp enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está activo las 24 horas y brinda información sobre cambios extraordinarios en el programa.