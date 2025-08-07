No metas tercera sin consultar el Hoy No Circula: Así aplica en CDMX y Edomex este jueves 7 de agosto

Elige proteger tu cartera este jueves 7 de agosto, y toma en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.
Toma en cuenta que los autos que no circulan este jueves son los que tienen engomado verde y terminaciones de placa 1 y 2.
El Hoy No Circula aplica entre las 5:00 y 22:00 horas de cada día, así que si en ese horario sales e incumples con la norma serás acreedor a una multa.
¿Hay doble Hoy No Circula este jueves 7 de agosto?
Por ahora no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha decretado la contingencia ambiental y por lo tanto no aplica el doble Hoy No Circula, mismo que afectaría a más autos.
Las bajas temperaturas, la inestabilidad del aire y otros factores han beneficiado a que a lo largo de la semana se registre una calidad del aire de aceptable a buena.
¿Qué autos sí circulan este jueves?
Si aún tienes dudas sobre el Hoy No Circula, estos son los vehículos que sí podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves:
- Autos eléctricos e híbridos o los vehículos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.
- Todos los vehículos que porten el holograma “00″ o “0″.
- Vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica y administrativa que cuenten con credencial vigente, así como ambulancias.
- Todos los vehículos de transporte escolar y de personal, así como los que están destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, con holograma de verificación vigente.
- Autos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula.
- Todos los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses o camiones) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.
- Todas las motocicletas o los autos que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente.
- Todos los autos que tengan engomado de color amarillo, rojo, azul y rosa.