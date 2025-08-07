No metas tercera sin consultar el Hoy No Circula: Así aplica en CDMX y Edomex este jueves 7 de agosto

Para este jueves no hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex.

Elige proteger tu cartera este jueves 7 de agosto, y toma en cuenta que el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Toma en cuenta que los autos que no circulan este jueves son los que tienen engomado verde y terminaciones de placa 1 y 2.

Hoy No Circula

El Hoy No Circula aplica entre las 5:00 y 22:00 horas de cada día, así que si en ese horario sales e incumples con la norma serás acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula este jueves 7 de agosto?

Por ahora no. La Comisión Ambiental de la Megalópolis no ha decretado la contingencia ambiental y por lo tanto no aplica el doble Hoy No Circula, mismo que afectaría a más autos.

Las bajas temperaturas, la inestabilidad del aire y otros factores han beneficiado a que a lo largo de la semana se registre una calidad del aire de aceptable a buena.

¿Qué autos sí circulan este jueves?

Si aún tienes dudas sobre el Hoy No Circula, estos son los vehículos que sí podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves: