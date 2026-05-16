Temor en Italia: automovilista embiste a peatones en Módena y deja cuatro personas en estado crítico

Un automovilista embistió a varios peatones en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, y dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

Después del incidente, el conductor intentó escapar, pero la policía logró detenerlo. Las autoridades informaron que el hombre padecía trastornos mentales.

Las autoridades identificaron al conductor como Salim El Koudri, italiano de segunda generación de 31 años, originario de Bérgamo y residente en la provincia de Módena.

El Koudri cuenta con estudios en economía y actualmente no tiene empleo, precisaron las autoridades. El sospechoso quedó bajo custodia y enfrenta interrogatorios en la jefatura de policía de Módena, mientras los investigadores buscan determinar si actuó de forma deliberada.

Durante una conferencia de prensa, investigadores señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de consumo de drogas o alcohol. Además, autoridades realizaron un cateo en su vivienda como parte de las investigaciones.

Automovilista aparece en registros de salud mental

La perfecta de Módena, Fabrizia Triolo, explicó que El Koudri figuraba en registros de servicios de salud mental por trastornos esquizoides. Las autoridades añadieron que las primeras indagatorias apuntan a una posible inestabilidad mental, aunque todavía requieren más verificaciones. También descartaron vínculos con grupos extremistas.

El alcalde Massimo Mezzetti informó que no se registraron víctimas mortales, aunque cuatro personas permanecen graves. Detalló que una mujer quedó prensada contra el escaparate de una tienda y los médicos debieron amputarle ambas piernas.

Mezzetti relató que el vehículo ingresó a una de las principales calles de la ciudad y “se subió a la acera, haciendo volar a varias personas”, antes de impactarse contra el escaparate de un comercio.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de Módena y Bolonia. En los casos más graves, equipos de emergencia utilizaron helicópteros para agilizar el traslado.

El Koudri intentó escapar después del atropellamiento, pero algunos ciudadanos lograron detenerlo antes de la llegada de la policía. Posteriormente, agentes lo trasladaron a la jefatura para continuar con los interrogatorios.

Varios testigos aseguraron que el hombre portaba un cuchillo, aunque no logró apuñalar a ninguna persona, explicó el alcalde. Agregó que las investigaciones continúan para esclarecer si el acto fue deliberado o si existieron otras causas relacionadas.

“Sea cual sea la naturaleza, es un acto muy grave”, declaró Mezzetti. “Si fuera un ataque, sería aún más grave”.

Primera ministra de Italia reconoce a ciudadanía por detener al sospechoso

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el incidente como “extremadamente grave” en redes sociales y expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.

Meloni también agradeció a los ciudadanos que ayudaron a detener al sospechoso y reconoció la labor de las fuerzas de seguridad. Además, afirmó que mantiene comunicación con las autoridades locales y espera que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, elementos de la policía, carabineros y agentes de la policía financiera. La zona quedó acordonada mientras paramédicos atendían a las víctimas sobre la vía pública.