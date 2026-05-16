‘No he recibido notificación’: Saskia habla sobre posible demanda tras polémica mención de Carmen Salinas

Saskia Niño de Rivera reacciona a posible demanda de la familia de Carmen Salinas ante mención errónea del nombre de la finada actriz (Foto: Cuartoscuro).

La activista y creadora de contenido Saskia Niño de Rivera aseguró que no ha recibido ninguna notificación legal tras la polémica mención de Carmen Salinas en de podcast Penitencia.

La declaración ocurrió durante su paso por los Spotify Awards, donde también defendió el propósito de su proyecto y reiteró la disculpa pública que ofreció semanas atrás por el “error editorial” relacionado con el caso.

“Yo no he recibido ningún tipo de notificación, nada. Estoy muy segura que no va a haber porque no hay un juicio, pues este no hay un delito como tal”, declaró Saskia ante medios de comunicación.

La activista respondió así a las versiones sobre una posible demanda por parte de la familia de la actriz, luego de que María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reveló en febrero que analizaba acciones legales por presunta difamación.

La controversia surgió después de que un entrevistado identificado como ‘Beto’ mencionó a la actriz Carmen Salinas en un episodio de Penitencia.

El hombre afirmó haber trabajado para el crimen organizado y lanzó acusaciones contra distintas figuras públicas, incluida la actriz. Aunque el fragmento fue editado posteriormente, usuarios en redes sociales recuperaron el clip original y lo viralizaron.

Saskia Niño de Rivera es la realizadora del podcast 'Penitencia'. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

¿Qué dijo Saskia Niño de Rivera sobre la posible demanda por Carmen Salinas?

Durante el encuentro con la prensa, Saskia insistió en que ya asumió la responsabilidad editorial por el episodio y recordó que ofreció disculpas públicas a la familia de Carmen Salinas. “En su momento ya pedí la disculpa por ese error editorial que hubo en Penitencia. Hay que saber decir ‘perdón’”, expresó.

La creadora del podcast afirmó que nunca existió intención de perjudicar a la actriz ni a sus familiares. “En ningún momento mi intención fue lastimar absolutamente a nadie ni muchísimo menos”, señaló.

También sostuvo que el capítulo sobre ‘Beto’ tiene un trasfondo más amplio que la polémica generada por las declaraciones virales.

“Creo que el capítulo de Beto es un capítulo que tiene mucho más profundidad ante la historia de un niño con una historia muy lastimada, muy rota”, comentó. Saskia agregó que el proyecto busca visibilizar problemáticas relacionadas con violencia, infancia y sistema de justicia.

La activista también habló sobre la posibilidad de enfrentar un procedimiento legal. “Si hay que defenderse, pues hay que defenderse y si hay que atender el caso, hay que atender el caso”, declaró cuando fue cuestionada sobre si estaba preparada para responder jurídicamente ante una eventual denuncia.

Saskia Niño de Rivera es activista y creadora de contenido (Foto: Cuartoscuro). (Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué surgió la polémica entre Saskia y la familia de Carmen Salinas?

María Eugenia Plascencia, reaccionó públicamente tras la difusión del episodio de Penitencia. En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, rechazó las acusaciones lanzadas por el entrevistado y cuestionó la credibilidad del testimonio.

“Estoy bastante molesta, sacada de onda, porque es una persona que, si está en la cárcel, tú sabrás; ahora sí que no tiene educación, no tiene principios, busca fama”, dijo Plascencia sobre el hombre entrevistado en el podcast.

La familia de la actriz también criticó que el nombre de Carmen Salinas apareciera sin censura en el episodio, mientras otros nombres mencionados por el entrevistado sí fueron ocultados. A raíz de la controversia, Saskia Niño de Rivera explicó previamente que el capítulo se modificó después de detectar el problema editorial.

En declaraciones ofrecidas días después de la polémica, la activista reconoció que el equipo tomó la decisión de bajar temporalmente el episodio, editarlo y volver a publicarlo. “Por un error editorial que reconozco como cabeza del equipo, el capítulo se bajó, se editó y posteriormente se volvió a subir”, afirmó entonces.