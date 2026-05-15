¿Qué problema de salud tiene Luis Miguel? Las enfermedades que ha enfrentado ‘El Sol’

Rumores recientes mencionaron que el cantante Luis Miguel está hospitalizado a consecuencia de problemas de salud, pero no está confirmado el internamiento del ‘Sol’, en cambio, sí se sabe que anteriormente tuvo padecimientos que lo llevaron a modificar fechas de su gira.

Desde infecciones respiratorias hasta daño en su canal auditivo, el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, padeció diferentes afecciones.

Surgieron rumores de una presunta hospitalización de Luis Miguel. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué sabemos de las enfermedades de Luis Miguel?

Luis Miguel enfrentó problemas de salud a lo largo de su carrera artística, algunos de ellos relacionados con el desgaste físico provocado por las giras y otros más por enfermedades de diferente índole.

Luis Miguel tuvo Tinnitus

Uno de los padecimientos más comentados y conocidos del intérprete de ‘La incondicional’ ocurrió en 2015 en una de sus giras, cuando canceló varios conciertos debido a una fuerte infección de oído conocida como tinnitus, afección de Luis Miguel que provoca zumbidos constantes y sensibilidad auditiva.

En aquel momento, señalaron que el cantante necesitó tratamiento médico especializado para evitar daños mayores en su capacidad auditiva.

De acuerdo con Mayo Clinic, este problema suele relacionarse con la exposición prolongada a sonidos fuertes, estrés, infecciones, lesiones en el oído, trastorno del aparato circulatorio o la pérdida auditiva relacionada con la edad.

Luis Miguel tuvo problemas de salud relacionados con las vías respiratorias en su gira por Argentina y Chile. (Foto: Cuartoscuro)

Luis Miguel padeció enfermedades respiratorias

Además, en distintas etapas de su trayectoria, Luis Miguel (papá de Michelle Salas) también presentó problemas respiratorios y cuadros severos de gripe que llegaron a afectar algunas presentaciones en vivo.

Durante su giras, ‘El Sol’ presentó dificultades para cantar, incluso se le notaba afónico durante sus primeros conciertos en 2024.

Una vez se presentó en Chile, los médicos lo diagnosticaron con faringitis, a pesar de ello no movió ninguna de las fechas de su tour.

El artista fue captado en diversas ocasiones recibiendo atención médica debido al agotamiento físico y al desgaste provocado por la intensidad de sus conciertos.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, en octubre de 2024, el cantante Luis Miguel salió positivo a Covid-19, por ello, estuvo en reposo y un tratamiento de fármacos intravenosos.

Otro de los temas que más generó especulación fue su cambio físico durante algunos años, situación que desató rumores sobre posibles problemas relacionados con estrés, ansiedad y hábitos poco saludables. Sin embargo, el cantante nunca confirmó públicamente diagnósticos específicos relacionados con enfermedades crónicas.

Luis Miguel tuvo tinnitus, padecimiento que afecta la audición. (Foto: Cuartoscuro)

¿Luis Miguel está hospitalizado? Esto sabemos

Durante este 15 de mayo, surgieron diferentes especulaciones acerca de la salud de Luis Miguel luego de que presuntamente fue hospitalizado por problemas de salud.

De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, el cantante se encuentra bajo observación en una clínica en Nueva York.

“En este hospital en el que se queda Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial y son doctores muy capacitados para este tipo de problemas que tiene, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, mencionaron en la transmisión del programa.

Según lo mencionado, ‘El Sol’ presentó problemas cardiacos, pero se encuentra estable, además estaría acompañado de Paloma Cuevas.