Y la canción más valiosa en México es... ‘Ahora te puedes marchar’ de Luis Miguel

Si pensaste que la canción más valiosa de México tendría que ver con José Alfredo Jiménez, Agustín Lara o Vicente Fernández, estas muy equivocado.

De acuerdo con un estudio realizado por la compañía australiana ‘S Money’ reveló un mapa con los tracks más valiosos de cada país, siendo “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, la de mayor valor económico en nuestro país.

La investigación denominada ‘The Most Valuable Song from Every Country’ (La Canción Más Valiosa de todos los Países), reveló el valor económico de cada pista musical en varios países del mundo.

Según el portal de S Money, para el estudio se tomó en cuenta los números de Spotify y Kworb, el portal de datos sobre música. Asimismo, se consideró el total de las reproducciones, alcance del artista y el pago estimado que generan cada vez que se les da play, hasta febrero 2021.

Acorde con la investigación, “Shape of you”, de Ed Sheeran, fue la canción más valiosa de todo el mundo y del Reino Unido, con una ganancia estimada de 13 millones 347 mil 665 dólares.

En lo que se refiere a México, “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, cuenta con 278 millones 435 mil 662 reproducciones en Spotify, y su ganancia estimada es de un millón 364 mil 335 dólares, hasta febrero de este año.

Grabada en 1987, correspondiente al disco “Soy como quiero ser”, el track del sol se ha vuelto una canción infaltable en las reuniones y fiestas, al punto de llegar a las 404 millones 508 mil 396 reproducciones en YouTube.

Las 10 canciones más valiosas en el mundo fueron:

1. Shape of you - Ed Sheeran (Reino Unido)

2. Rockstar - Post Malone (EUA)

3. Dance monkey - Tones and I (Australia)

4. God´s Plan – Drake (Canadá)

5. Faded - Alan Walker (Noruega)

6. Wake me Up – Avicii (Suecia)

7. 7 Years - Lukas Graham (Dinamarca)

8. In My Mind – Dynoro y Gigi D’Agostino (Lituania)

9. Criminal - Natti Natasha y Ozuna (República Dominicana)

10. Adán y Eva - Paulo Londra (Argentina)