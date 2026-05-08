Inauguración del Mundial 2026 en México: ¿Cómo será el show en el Estadio CDMX y qué artistas estarán?

México, Canadá y EU tendrán ceremonias inaugurales para el Mundial 2026 con artistas como Belinda, Katy Perry, Maná, Tyla y Michael Bublé. [Fotografía. Cuartoscuro, FIFA]

¡Ya se armó la fiesta y la playlist para el silbatazo inicial! La FIFA confirmó que el Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales entre México, Canadá y EU. Sin embargo, el arranque oficial del torneo se realizará en el Estadio Ciudad de México con un espectáculo que reunirá a artistas mexicanos e internacionales para darle vida y color al partido inaugural.

El organismo detalló que México será el primer país en abrir esta trilogía de ceremonias el próximo 11 de junio de 2026, con un espectáculo previo al encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Las tres presentaciones compartirán una línea creativa desarrollada junto a Balich Wonder Studio, aunque cada país mostrará elementos visuales y culturales propios para representar su identidad frente a millones de aficionados en todo el mundo.

¿Qué artistas participarán en la inauguración de México?

La FIFA confirmó que la ceremonia en el Estadio Ciudad de México reunirá a varias figuras internacionales y artistas mexicanos relacionados con el álbum oficial del Mundial 2026. Entre los nombres anunciados se encuentran:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Cabe destacar que Belinda y Los Ángeles Azules colaboraron recientemente en la canción Por ella, tema que mezcla el regional mexicano y la cumbia. La canción forma parte del álbum musical del Mundial 2026, donde también aparecen artistas como Carín León, Jelly Roll, Daddy Yankee, Shenseea, Jessie Reyez, Elyanna, Shakira y Burna Boy.

¿Por qué México tendrá la inauguración principal del Mundial 2026?

México será el encargado de abrir oficialmente la Copa del Mundo 2026 el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, inmueble que se convertirá en el primero en albergar tres Mundiales distintos tras las ediciones de 1970 y 1986.

La ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial para ofrecer actividades especiales, dinámicas y experiencias únicas para los aficionados.

La FIFA detalló que el concepto visual de la ceremonia mexicana estará inspirado en el papel picado, elemento tradicional que funcionará como símbolo de identidad, celebración y artesanía.

El evento inaugural también contará con la participación de talentos indígenas y agrupaciones folclóricas que acompañarán las presentaciones musicales con números de danza y arte visual.

¿Qué artistas estarán en las inauguraciones de Canadá y EU para el Mundial 2026?

Un día después de la inauguración en México, Canadá realizará su ceremonia en el Estadio Toronto, donde el espectáculo comenzará 90 minutos antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo canadiense estará inspirado en un mosaico que reinterpretará el trofeo de la Copa del Mundo para representar la diversidad, las comunidades y las culturas que conforman el país. Entre los artistas que participarán en Canadá aparecen:

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Ese mismo día, Estados Unidos debutará frente a Paraguay en Los Ángeles, California. El espectáculo combinará música, entretenimiento y futbol con una producción enfocada en la identidad cultural y el poder mediático de EU. Entres los artistas internacionales confirmados se encuentra:

Katy Perry

Future

DJ Sanjoy

Lisa de Blackpink

Marilina Bogado

Anitta

Rema

Tyla

La cantante sudafricana Tyla será una de las pocas artistas que participará en dos ceremonias inaugurales del Mundial 2026, ya que aparecerá tanto en el espectáculo de México como en el de EU.

El organismo explicó que la ceremonia del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles estará conectada con las inauguraciones de México y Canadá bajo el concepto “un mismo corazón”, idea que busca unir a los tres países sede mediante la música, la pasión por el futbol y la diversidad cultural del continente.