Qatar 2022: Shakira habría declinado invitación para cantar en el Mundial de Futbol

El rumor en torno a la posible participación de Shakira en la inauguración del Mundial de Qatar 2022 se extendió tras la publicación de un tuit en la cuenta de Twitter de World Music Awards, que horas después fue borrado. No obstante, se ha reportado que la cantautora no será parte del show.

Fue a través de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que la periodista Adriana Dorronsoro aseguró que Shakira había declinado la invitación de los organizadores.

Shakira no cantará en el Mundial de Qatar 2022

La periodista de espectáculos dijo en el programa emitido por el canal de Telecinco de España que estaba la colombiana no sería parte de los artistas en la inauguración.

“Me han confirmado que hoy por hoy no está confirmada su participación, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, comentó Dorronsoro.

Asimismo destacó que, pese a haber sido incluida en la lista oficial de invitados, Shakira no asistirá.

“Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”, apuntó.

La intérprete de ‘Día de Enero’ no ha emitido ninguna declaración o boletín respecto a la supuesta invitación y declinación. Sin embargo su posible negativa podría alinearse al rechazo que recientemente presentaron Dua Lipa y Rod Stewart, quienes dieron un no rotundo a Qatar 2022 por la políticas del país árabe contra derechos humanos.

Shakira y el acuerdo con Gerard Piqué

El pasado 8 de noviembre, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos.

“Ambos han hecho un gran esfuerzo por llegar a un acuerdo y así evitar a los niños un procedimiento contencioso. Era una línea roja para ellos. Piqué ha mirado por encima de sus propios intereses, por encima de todo. Ha hecho un gran sacrificio como padre, a cambio de aceptar y evitar que sus niños tengan que judicializar sus vidas”, dijo Ramón Tamborero, cabeza del bufete, a El País.

Tras largas conversaciones, Shakira y sus dos hijos dejarán de vivir en Barcelona y se mudarán a Miami a partir de 2023.

Pese al cambio de residencia, la cantautora aún deberá enfrentar la demanda en su contra por evasión de impuestos y otros cinco delitos, de los cuales la institución una pena de 8 años y 2 meses de prisión, además de una multa económica.