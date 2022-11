Rod Stewart rechaza 1mdd por presentarse en Mundial de Qatar 2022: ‘No me parecía correcto’

Los organizadores del Mundial de futbol le hicieron una oferta al cantante Rod Stewart para ser parte de uno de los shows del torneo que comienza el próximo 20 de noviembre en el país de Medio Oriente en la primera vez que la FIFA concede a Qatar ser sede.

Los motivos que el músico tuvo para rechazar la propuesta son éticos, ya que el británico de 77 años se ha interesado por los derechos humanos a lo largo de su carrera como recientemente demostró al ayudar a una familia de refugiados tras la invasión de Rusia a Ucrania.

“Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares para actuar allí hace 15 meses. Lo rechacé. No me parecía correcto ir. Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, contó a The Sunday Times.

Esta declaración se produce poco después que su compatriota Dua Lipa acallara los rumores que surgieron sobre su supuesta participación, por lo que recurrió a redes sociales para dar su postura: “Visitaré el país cuando respete todos los derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.

Los conciertos en Qatar 2022

Aunque fue la cuenta de Twitter World Music Awards la que filtró a los artistas que estarían en la inauguración –entre los que se encontraría Shakira–, no se ha dado a conocer de forma oficial. La acompañarían BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie.

Sin embargo, habrá otras presentaciones en el marco del FIFA Fan Festival, que se realizará en Al Bidda Park con invitados como Calvin Harris, Diplo, Trinidad Cardona, Norah Fatehi, Clean Bandit y GIMS.

Se suman festivales como el Daydream festival con Armin van Buuren, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike, John Newman. Major Lazer, Roger Sanchez y Tiësto, además del Arcadia Spectacular y MDL Beast Presents ARAVIA.