Rod Stewart en Tik Tok: ¿Cuál es la historia del tema ‘Do Ya Think I’m Sexy’?

La canción 'Do Ya Think I’m Sexy', de Rod Stewart, se volvió viral en Tik Tok (Foto: Debby Wong / Shutterstock) (Shutterstock)

El tema Do Ya Think I’m Sexy?, de Rod Stewart, ha comenzado fuerte el año gracias a su aparición viral en la plataforma social Tik Tok, por lo que te recordamos la polémica que rodeó a esta canción desde su aparición en 1978, pues un cantante brasileño demandó al músico por la similitud entre los compases con Taj Mahal, de su autoría.

La popular canción del británico apareció en su álbum Blondes Have More Fun y de inmediato se coló en las preferidas de sus seguidores. Sin embargo, Jorge Ben Jor se dio cuenta de que el éxito contaba con muchas coincidencias que se relacionaban con su propio tema, grabado en 1972, aunque en principio pensó que se trataba de un cover hasta que se dio cuenta que no era así.

El plagio se da por realizado cuando existen ocho o más compases iguales, como en el caso de Stewart. Por ello, Jorge Ben Jor acudió a la corte para presentar el caso como plagio. La razón se le dio, por lo que fue parte de los créditos junto a Stewart, Duane Hitchings y Carmine Appice. Sin embargo, las regalías fueron donadas para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF.

¿Qué dijo Rod Stewart?

En su autobiografía, publicada en 2012, el cantante aceptó que de forma inconsciente plagió la tonada del coro de la canción, pues la escuchó al asistir al carnaval de Rio de Janeiro en 1978. En su defensa, argumentó que la melodía estaba en su cabeza, por lo que copiarla no fue planeado.

“No es que me hubiera parado en el estudio y dijera: ‘Usaré esa melodía de Taj Mahal como coro. El escritor vive en Brasil, así que nunca lo sabrá’. Claramente, la melodía se había alojado en mi memoria y luego resurgió. Plagio inconsciente, simple y llanamente. Le entregué las regalías y me pregunté nuevamente si ‘¿Do Ya Think I’m Sexy?’ estaba maldita de alguna manera”, confió.