El ‘Thanos’ de los deportes: Stan Kroenke añade nuevo trofeo con campeonato del Arsenal en la Premier League

Stan Kroenke compró por primera vez acciones del Arsenal en abril de 2007, cuando adquirió el 9.9 por ciento del club a ITV Plc en un acuerdo valorado en cerca de 65 millones de libras. [Fotografía. AP y Shutterstock]

El Arsenal, finalista de la Champions League, se coronó campeón de la Premier League de Inglaterra por primera vez en 22 años y también consiguió el primer título de liga bajo la gestión de su propietario multimillonario Stan Kroenke.

El equipo del norte de Londres aseguró el campeonato de la liga de futbol más rica del mundo después de que su rival más cercano, el Manchester City, empató ante el AFC Bournemouth, en la penúltima jornada de la competición.

La temporada todavía puede mejorar para el Arsenal, ya que el club disputará la final de la UEFA Champions League contra el Paris Saint-Germain a finales de este mes.

La victoria convirtió a Stan Kroenke en uno de los propietarios más exitosos en distintas ligas deportivas. Su racha de campeonatos incluye el Super Bowl de 2022 con Los Angeles Rams, la Stanley Cup de 2022 con Colorado Avalanche y el campeonato de la NBA de 2023 con Denver Nuggets. El equipo femenil del Arsenal ganó la Champions League en 2025. Con ello, todos los principales equipos en los que invirtió KSE ya conquistaron al menos un título.

El logro llegó después de años de fuerte inversión de la familia Kroenke, que adquirió una participación en el Arsenal en 2007 y tomó el control total en 2018. Desde entonces, los Kroenke respaldaron al entrenador Mikel Arteta con la incorporación de figuras al plantel y mantuvieron las inversiones en la academia Hale End para el desarrollo de jóvenes talentos.

Los aficionados del Arsenal celebran un título de la Premier League, tras 22 años de espera. [Fotografía. EFE].

¿Quién es Stan Kroenke, el multimillonario propietario del Arsenal?

Stan Kroenke, originario de Misuri y reconocido por su característico bigote, tiene 78 años y una fortuna cercana a los 27 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Es esposo de Ann Walton Kroenke, heredera de Walmart. Aunque rara vez concede entrevistas, en los últimos años su hijo Josh Kroenke, de 46 años, asumió un papel más activo dentro de Kroenke Sports & Entertainment (KSE).

El más reciente éxito deportivo requirió una inversión importante. KSE destinó cerca de mil millones de euros (1.2 mil millones de dólares) en fichajes para respaldar el proyecto de Mikel Arteta.

El grupo mostró disposición para competir con clubes de gran poder económico como Manchester City y Chelsea al contratar jugadores como Declan Rice y Eberechi Eze por cantidades millonarias.

El Arsenal figura entre los clubes con mayores ingresos en el futbol europeo, luego de generar cerca de 690 millones de libras (924 millones de dólares) el año pasado. El título de la Premier League y el recorrido en la Champions League aportarán al menos otros 100 millones de libras esta temporada.

Las clasificaciones de Football Benchmark, que se publicarán la próxima semana, mostrarán que el valor empresarial del Arsenal creció más de un veinte por ciento respecto a la cifra del año pasado, que era de 4 mil millones de euros (4.6 mil millones de dólares).

“Es uno de los clubes que muestra el crecimiento financiero más rápido”, afirmó Andrea Sartori, fundador de Football Benchmark.

Además del Arsenal, Stan Kroenke de los Colorado Avalanche de la NHL y de Los Ángeles Rams de la NFL. (Kyusung Gong/AP)

¿Desde cuándo Stan Kroenke comenzó a invertir en el Arsenal?

Stan Kroenke compró por primera vez acciones del Arsenal en abril de 2007, cuando adquirió el 9.9 por ciento del club a ITV Plc en un acuerdo valorado en cerca de 65 millones de libras.

Los propietarios estadounidenses no siempre gozaron de popularidad en el futbol inglés y Stan Kroenke enfrentó rechazo durante sus primeros años en el Arsenal. El entonces presidente del club, Peter Hill-Wood, declaró al diario británico The Guardian en 2007 que “no necesitamos el dinero de Kroenke y no queremos a alguien como él”.

Los aficionados también mostraron escepticismo. Los años sin títulos importantes y la venta de figuras para ayudar a cubrir las deudas relacionadas con el Emirates Stadium, recinto con capacidad para cerca de 60 mil personas al que el Arsenal se mudó en 2006, provocaron molestia entre parte de la afición. La situación cambió con las recientes inversiones que fortalecieron al equipo y mejoraron los resultados deportivos.

El esperado título de la Premier League desató celebraciones en las calles del norte de Londres la noche del martes. El club fue fundado hace cerca de 140 años por trabajadores de una fábrica de municiones y forma parte del reducido grupo de equipos que nunca descendieron de la Premier League. En la temporada 2003-2004, el Arsenal ganó la liga inglesa sin perder un solo partido.

Tras aquella campaña de los llamados ‘Invencibles’, el club londinense acumuló 5 subcampeonatos de la Premier League. Pasaron 22 años para que los ‘Gunners’ conquistaran nuevamente el título de la primera división inglesa.

Con la Premier League ya asegurada, el conjunto dirigido por Mikel Arteta también disputará una final de Champions League después de 20 años de espera, donde enfrentará al PSG en Budapest.