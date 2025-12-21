¿Quién es Javier Loya, el socio minoritario de Houston Texans que fue suspendido y multado por la NFL?

La trayectoria de Enrique Javier Loya, socio de los Houston Texans, suele describirse como una “historia de éxito latina” en Houston. Distintas organizaciones empresariales y comunitarias lo reconocen por su trayectoria en el sector energético. [Fotografía. Juan Loya, Shutterstock]

Durante años, el nombre de Enrique Javier Loya, socio minoritario de los Houston Texans, funcionó como una especie de bandera de inclusión dentro de la NFL. El hijo de migrantes mexicanos se sentaba en la misma mesa que otros dueños de la liga como Jerry Jones, de los Dallas Cowboys, y Robert Kraft, de los New England Patriots. Con ello enviaba la señal de que un empresario latino podía entrar a un club históricamente cerrado.

Javier Loya construyó la imagen de un empresario mexicoestadounidense exitoso en el sector energético, con firmas como Choice! Energy y OTC Global Holdings.

Sin embargo, su nombre aparece asociado a acusaciones de acoso y agresión sexual. El caso concluyó en tribunales con un acuerdo por un delito menor y derivó en una de las sanciones más severas que la NFL impuso a un dueño de una franquicia.

Trayectoria del empresario Enrique Javier Loya: De ala defensiva a socio minoritario de los Houston Texans

Enrique Javier Loya, originario de El Paso, Texas, creció en una familia de raíces mexicanas. En distintos perfiles se describe como mexicoestadounidense y destaca que creció entre dos realidades: La cultura mexicana de su hogar y el entorno económico de Estados Unidos.

Su primer contacto con el futbol americano de alto nivel ocurrió en Columbia University, donde jugó como ala defensiva con los Columbia Lions y obtuvo reconocimientos en la conferencia Ivy League.

La trayectoria de Enrique Javier Loya suele describirse como una “historia de éxito latina” en Houston. Distintas organizaciones empresariales y comunitarias lo reconocen por su trayectoria en el sector energético y por su participación en programas de apoyo educativo para jóvenes de origen hispano.

Los inicios de Enrique Javier Loya en el sector energético ocurrieron cuando ingresó a una firma intermediaria de energía vinculada a Amerada Hess, donde se especializó en el mercado de gas natural durante la expansión de esa industria en los años noventa.

En 1994 participó en la creación de Choice! Energy, compañía dedicada al comercio de gas natural. Con el tiempo tomó el control de la firma y diversificó sus servicios. Aprovechó la desregulación del mercado eléctrico en Texas en 2002 para lanzar Choice Energy Services, una división enfocada en la gestión de consumo y contratos de energía para empresas.

En 2007 cofundó OTC Global Holdings, un consorcio de energía y otros productos. Con sede en Houston y oficinas en ciudades como Nueva York, Londres y Singapur, la compañía se convirtió en uno de los intermediarios independientes más grandes en mercados de energía.

A principios de este año, su compañía fue comprada por BGC Group en una operación valuada en 325 millones de dólares.

¿Cómo se volvió Javier Loya socio de los Houston Texans?

El salto de Enrique Javier Loya de los despachos de energía a la mesa de dueños de la NFL ocurrió en 2002. Para entonces Houston estrenaba franquicia y Bob McNair buscaba inversionistas para completar el grupo propietario.

Javier Loya contó a la revista de exalumnos de Columbia University que escribió una carta a McNair. Lo felicitó por intentar que el nuevo equipo reflejara la diversidad de Houston y le dijo que un proyecto así necesitaba, al menos, un socio de origen hispano.

Aquel documento le abrió un canal directo de conversación con el propietario. Tras varias pláticas salió el acuerdo que lo convirtió en socio minoritario de los Houston Texans en el año del debut de la franquicia.

La participación de Javier Loya dentro del equipo ronda menos de 1 por ciento de las acciones, por lo que actúa como socio limitado, sin control operativo ni voto decisivo en la administración del club. El control de la franquicia se mantiene dentro de la familia McNair.

¿Por qué Javier Loya fue acusado de abuso sexual?

A pesar del éxito empresarial, la vida de Javier Loya cambió en 2023, cuando fiscales del condado de Jefferson, en Kentucky, lo acusaron por hechos ocurridos en dos fiestas en su residencia de Louisville. Varias mujeres lo señalaron de acoso y agresiones de carácter sexual durante esos encuentros.

En Kentucky, los delitos sexuales suelen sancionarse con penas severas. Sin embargo, en 2024 el caso concluyó con un acuerdo conocido en Estados Unidos como Alford plea. En ese esquema, el tribunal registra la declaración como si fuera una admisión de culpabilidad, pero el acusado no acepta que cometió el delito.

Javier Loya aceptó un cargo menor por acoso con intención de abusar y reconoció que existía evidencia suficiente para una posible condena; a cambio, se retiraron las acusaciones más graves.

¿Qué multa le impuso la NFL a Javier Loya?

Ante el incidente, la NFL abrió su propia investigación sobre el comportamiento de Enrique Javier Loya con base en su política de conducta personal. Ese reglamento permite imponer sanciones incluso sin una condena por delitos graves, siempre que la liga considere que la conducta de un jugador, directivo o dueño afecta la integridad del deporte.

Tras revisar el expediente penal, la NFL decidió suspender de manera indefinida a Javier Loya de toda actividad relacionada con la liga y con los Houston Texans. Además, le impuso una multa de 500 mil dólares. La resolución coloca a Javier Loya fuera de cualquier rol operativo o representativo dentro del club.

La liga indicó que el socio minoritario ya no participaba en funciones del equipo desde que surgieron los cargos en Kentucky. El castigo fija una fecha mínima para una posible vuelta: Enrique Javier Loya podrá solicitar su reinstalación a partir de junio de 2026, aunque la decisión final quedará en manos del comisionado.

En un comunicado, los Houston Texans respaldaron la decisión de la liga y subrayaron que el comportamiento descrito en el expediente disciplinario no corresponde a los estándares que la organización dice defender. La familia McNair refrendó su control del equipo en medio del escándalo y de la suspensión de su socio minoritario.

¿Qué otros propietarios de la NFL han sido sancionados por escándalos?

El caso de Enrique Javier Loya se suma a una lista corta de expedientes donde la NFL dirigió castigos contra propietarios de equipos. En 2014, la liga sancionó a Jim Irsay, dueño de los Indianapolis Colts, por conducir bajo los efectos de sustancias y por la posesión indebida de fármacos controlados.

Irsay recibió una suspensión de seis partidos de temporada regular y una multa de 500 mil dólares, la cantidad máxima contemplada para un dueño en ese momento. El castigo se centró en el abuso de sustancias y en las implicaciones de que el máximo responsable de una franquicia enfrentara cargos por conducir en estado inconveniente.

En 2017, la NFL volvió a enfrentar un caso en Carolina. Reportes periodísticos detallaron que Jerry Richardson, entonces propietario de los Panthers, enfrentó denuncias de acoso sexual y uso de lenguaje racista hacia empleados. La NFL asumió la investigación y concluyó que existieron conductas inadecuadas dentro de la organización.

Posteriormente, la liga le impuso una multa de 2.75 millones de dólares. El dinero se destinó a programas de igualdad de género, no discriminación racial y formación sobre ambientes laborales seguros. Mientras tanto, Jerry Richardson avanzó en la venta de la franquicia al inversionista David Tepper por un monto aproximado de 2.3 mil millones de dólares.

El tercer antecedente se concentró en Washington, donde la NFL ordenó en 2020 una investigación externa sobre el ambiente laboral dentro de Washington Commanders para revisar denuncias de acoso sexual, intimidación y trato degradante hacia empleadas del club, quienes responsabilizaron de esos abusos a directivos cercanos al entonces dueño Dan Snyder.

En año después, la liga anunció una multa de 10 millones de dólares a la franquicia y exigió reformas internas. Paralelamente, investigaciones del Congreso y de autoridades locales de Washington D. C. señalaron que Snyder toleró prácticas de acoso y buscó limitar la transparencia del proceso. Al final, el propietario vendió a los Comanmanders por un monto de 6 mil millones de dólares en 2023.

El caso de Javier Loya cierra un capítulo en el que su nombre pasó de representar inclusión latina en la mesa de dueños a quedar ligado a un expediente de acoso y a una sanción ejemplar dentro de la NFL. La suspensión indefinida, la multa económica y el distanciamiento de los Texans modificaron la imagen pública que el empresario construyó a lo largo de su trayectoria.