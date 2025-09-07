Robos a estrellas de la NFL: Este es el truco de los ladrones para burlar las alarmas y toda la seguridad

Bandas chilenas de delincuentes se han especiliazado en el robo a estrellas de la NFL como Travis Kelce, Joe Burrow o Patrick Mahomes.

Las mansiones de jugadores estrella de la NFL cuentan con todo tipo de medidas de seguridad: Cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, guardias, perros entrenados y aún así se han reportado robos a las casas de Patrick Mahomes y Travis Kelce. Lo mismo le paso al quarterback Joe Burrow.

La ola de robos a jugadores estrella de la NFL ya también ha afectado a jugadores de la NBA como Ja Morant y hasta celebridades de Hollywood. Se trata del fenómeno llamado turismo del robo.

De acuerdo con el reportaje Turismo del robo: Cómo delincuentes saquean mansiones de atletas en EU, publicado por Bloomberg Businessweek México, bandas de ladrones chilenos viajan a Estados Unidos con un objetivo claro: Asaltar mansiones de deportistas y famosos para llevarse relojes de lujo, joyas personalizadas y efectivo.

Lo inquietante es que no se trata de ladrones improvisados. Usan tecnología avanzada, estudian a sus objetivos y saben cómo vulnerar sistemas de seguridad de los más sofisticados del mundo. Su método principal consiste en utilizar inhibidores de señal que apagan alarmas y cámaras en segundos.

Entre las víctimas están jugadores como Mahomes, Travis Kelce y Joe Burrow, además del actor Keanu Reeves, cuyo Rolex de colección apareció tiempo después en un decomiso en Chile.

Esta nueva ola de robos a mansiones de atletas y celebridades demuestran cómo el crimen organizado puede cruzar fronteras y dejar en ridículo a la seguridad privada de las mansiones.

¿Qué es el turismo del robo y cómo opera?

El término "turismo del robo” describe a delincuentes que viajan a otro país únicamente para delinquir. Según BBW México, las bandas chilenas aprovechan el programa Visa Waiver, que permite el ingreso a Estados Unidos sin necesidad de hacer el trámite de la visa americana.

Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift, es una de las víctimas del turismo de robo en EU. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA)

Una vez en Estados Unidos, los delincuentes rentan autos, vigilan barrios exclusivos y eligen casas vacías. Con un par de herramientas, irrumpen en menos de 10 minutos, cargan relojes, joyas y efectivo, y desaparecen sin dejar rastro.

El botín, en lugar de revenderse en Estados Unidos, suele llevarse a Chile, donde existe un mercado negro listo para colocar joyas y relojes robados sin levantar sospechas.

El truco de los ladrones: ¿Cómo apagan cámaras y alarmas?

Lo que más llama la atención en los casos documentados por Bloomberg Businessweek México es la facilidad con la que los ladrones neutralizan sistemas de seguridad. El truco principal es el uso de inhibidores de señal, dispositivos que bloquean la conexión de las alarmas y cámaras con sus centrales de monitoreo.

Al cortar la comunicación, la casa queda vulnerable aunque tenga sensores, detectores de movimiento o grabación de video. Además, los delincuentes usan contravigilancia para detectar patrullas, rocían gas pimienta a los perros guardianes y trabajan en equipos coordinados para salir en menos de 10 minutos.

Este nivel de preparación convierte a las bandas en una amenaza incluso para barrios privados de alto perfil, donde la gente cree que su seguridad está blindada.

Las mansiones de la NFL: un blanco fácil para el crimen organizado

Patrick Mahomes, Travis Kelce, dos de los jugadores más caros de los Kansas City Chiefs, así como Joe Burrow son solo algunos nombres en la lista de víctimas. De acuerdo con BBW México, los atletas resultan blancos atractivos porque pasan largas temporadas fuera de casa debido a sus compromisos deportivos.

Los ladrones saben que las mansiones estarán vacías y que dentro hay objetos de alto valor. Entre lo más robado se encuentran:

Relojes de lujo,

Joyas personalizadas con diamantes,

Bolsas de diseñador, y

Efectivo en grandes cantidades.

El caso del robo a Keanu Reeves es otro ejemplo. El Rolex de Keanu Reeves de colección desapareció en un robo en Estados Unidos y terminó siendo decomisado en Chile, junto con joyas pertenecientes a atletas profesionales.

Chile, el destino final del botín

A diferencia de otras bandas internacionales, los ladrones chilenos casi siempre regresan con el botín a su país. Según BBW México, las autoridades en Santiago han decomisado bodegas llenas de relojes, diamantes y accesorios robados en Estados Unidos.

El mercado negro chileno permite revender objetos a coleccionistas y receptores sin que las piezas sean rastreadas. Este sistema convierte a Chile en un punto clave de esta red internacional que conecta mansiones de celebridades en Ohio, Texas o California con calles de Santiago.

Relojes de lujo, joyas personalizadas con diamantes, bolsas de diseñador y efectivo en grandes cantidades son el principal botín del robo a estrellas de la NFL.

¿Se puede evitar un robo así? Consejos de seguridad

Si hasta las estrellas multimillonarias con mansiones fortificadas son víctimas, ¿qué puede hacer alguien común? Expertos citados por Bloomberg Businessweek México recomiendan:

No anunciar en redes sociales cuándo una casa estará sola.

cuándo una casa estará sola. Contratar sistemas de seguridad con respaldo independiente al wifi .

. Guardar joyas y relojes de lujo en cajas de seguridad bancarias , no en casa.

, no en casa. Revisar periódicamente los perímetros y conexiones de las alarmas.

Aunque parezca exagerado, estas medidas marcan la diferencia frente a un crimen cada vez más profesionalizado.

El turismo del robo ya no es un delito aislado: es una red criminal transnacional que sabe cómo vencer incluso la seguridad de las mansiones más vigiladas. El caso de los robos a estrellas de la NFL ylo demuestra.

Según Bloomberg Businessweek México, mientras las autoridades no encuentren una manera de detener la logística de estas bandas, los relojes, diamantes y joyas seguirán viajando de Hollywood y Kansas City hasta Santiago, en un recorrido tan rentable como preocupante.