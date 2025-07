¿Qué es ETC, enfermedad del futbol americano que mencionó el tirador de NY en su nota? ‘Culpó a la NFL’

Shane Tamura, exjugador de futbol americano, fue identificado como el autor del tiroteo en Manhattan, Nueva York este lunes; el pistolero llevaba en su bolsillo una nota donde mencionaba a la NFL, a Terry Long (exjugador de Pittsburgh Steelers) y afirmaba tener encefalopatía traumática crónica (ETC).

Eric Adams, alcalde de Nueva York, informó en entrevistas con medios estadounidenses que Shane Tamura, de 27 años, aparentemente tenía como objetivo atacar las oficinas de la NFL, pero tomó el ascensor equivocado y terminó en la planta de la empresa inmobiliaria Rudin Management. En el ataque murieron cuatro personas, entre ellas el policía Didarul Islam y Tamura, por una herida de bala autoinfligida.

Shane Tamura jugó fútbol americano en la escuela secundaria en California, pero no alcanzó niveles universitarios ni profesionales.

“Tenía una nota consigo. La nota aludía a que sentía que tenía ETC, una lesión cerebral conocida en quienes participan en deportes de contacto. Al parecer, culpó a la NFL por su lesión”, declaró Adams a la cadena CBS.

Agentes de policía responden a un incidente con un tirador activo en el centro de la ciudad este lunes, en Nueva York (Foto: EFE/ Lloyd Mitchell).

Según CNN, Tamura escribió: “El fútbol americano de Terry Long me provocó ETC y me hizo beberme un galón de anticongelante (...) No puedes ir contra la NFL, te aplastarán (...) Estudia mi cerebro, por favor, lo siento. Dile a Rick que lo siento por todo”. El atacante también tenía “un historial documentado de salud mental”, afirmó la policía.

¿Cómo se desarrolla la ETC y cuáles son sus síntomas?

La encefalopatía traumática crónica es un “trastorno cerebral causado por lesiones reiteradas en la cabeza”, explica Mayo Clinic. CNN afirma que es una “enfermedad similar al Alzheimer”.

Uno de los principales desafíos de la ETC es que actualmente solo puede confirmarse post mortem, mediante el análisis de tejido cerebral en una autopsia.

Terry Long, el exjugador mencionado en la nota de Tamura, fue diagnosticado con ETC, cometió suicidio al beber anticongelante en 2005 y fue uno de los primeros de la NFL identificados con dicho padecimiento por Bennet Omalu, cofundador del Instituto de Investigación de Lesiones Cerebrales, menciona CNN.

Este padecimiento ha sido identificado principalmente en militares expuestos a explosiones y exjugadores de deportes de contacto, como el fútbol americano, el boxeo o el hockey, debido a la exposición constante a golpes craneales; anteriormente se le llamaba demencia pugilística.

Una de las enfermedades relacionadas con el futbol americano es la ETC. (Shutterstock)

La ETC causa degeneración en el cerebro, es decir, la muerte de células nerviosas, agrega Mayo Clinic y parece relacionada con el síndrome del segundo impacto (una lesión en la cabeza antes de que sane un trauma previo).

Dicho sitio de salud detalla que algunos posibles síntomas incluyen:

Alteraciones cognitivas: dificultades para razonar con claridad, fallas en la memoria a corto y largo plazo, problemas para organizar, planear o completar actividades cotidianas.

dificultades para razonar con claridad, fallas en la memoria a corto y largo plazo, problemas para organizar, planear o completar actividades cotidianas. Cambios en la conducta: comportamiento impulsivo o desinhibido, actitudes agresivas o respuestas violentas.

comportamiento impulsivo o desinhibido, actitudes agresivas o respuestas violentas. Trastornos del estado de ánimo: estados depresivos o falta de motivación, emociones inestables o cambios de humor frecuentes, uso excesivo de drogas o alcohol, ideas o actos relacionados con el suicidio.

estados depresivos o falta de motivación, emociones inestables o cambios de humor frecuentes, uso excesivo de drogas o alcohol, ideas o actos relacionados con el suicidio. Síntomas motores: dificultad para caminar o mantener el equilibrio, temblores, lentitud al moverse y problemas para hablar (síntomas similares al Parkinson), daño en las neuronas motoras que afecta el control del movimiento, el habla, la deglución y la respiración.

NFL y conmociones: Antecedentes y medidas

La NFL reconoció en 2016 la relación entre la práctica del fútbol americano y daños a nivel cerebral. Desde entonces, ha impulsado protocolos más estrictos de atención médica para jugadores con posibles conmociones cerebrales, en conjunto con la Asociación de Jugadores (NFLPA).

Casos como el del mariscal de campo Tua Tagovailoa, quien sufrió conmociones en semanas consecutivas durante la temporada 2022, generaron cuestionamientos sobre la efectividad de dichos protocolos y llevaron al despido del consultor médico involucrado.

Tagovailoa sufrió una conmoción en el segundo cuarto del partido con los Bills, y sufrió un fuerte golpe una semana después (Jeff Dean/AP)

El jugador Aaron Rodgers también ha señalado públicamente la necesidad de que los propios atletas sean más conscientes de los efectos de los golpes.

“Hay una diferencia entre ser golpeado y estar conmocionado. Todos tenemos que empezar a vigilarnos más a nosotros mismos”, dijo Rodgers en una conferencia desde Londres en octubre de 2022.

Con información de EFE y AP.