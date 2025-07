El restaurante donde vivió ‘Checo’ Pérez cuando tenía 15 años: ‘El chef no estaba muy feliz’

Sergio Pérez cumplió el sueño de todo ‘foodie’: vivir en un restaurante, aunque no se mudó ahí precisamente por el amor a la comida, todo lo contrario, lo hizo con el objetivo de, algún día, ser parte de la Fórmula 1.

“A los 15 años dejé México en busca de un sueño muy lejano”, recuerda ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano, sobre la experiencia que vivió cuando se mudó a Alemania para comenzar su carrera en Europa.

Y aunque el hijo de Antonio Pérez Garibay no conocía a nadie, no hablaba el idioma y tuvo que vivir temporalmente en un restaurante, nada de esto importó, pues él tenía en claro que quería llegar muy lejos en la máxima categoría del automovilismo.

¿Por qué Sergio ‘Checo’ Pérez vivió en un restaurante?

Antes de llegar a competir en escuderías como McLaren, Racing Point o Red Bull, en donde compartió equipo con el tetracampeón del mundo Max Verstappen, ‘Checo’ corrió en Alemania.

“Sabía que si quería llegar a la Fórmula 1 tenía que ir a Europa. El siguiente paso era encontrar el dinero para hacerlo. Carlos Slim era mi patrocinador, pero él no quería dar el salto a Europa porque pensaba que era muy joven”, relató en la serie For Real de Red Bull.

La única alternativa que vio Sergio Pérez en ese momento fue enviar correos electrónicos a todas las escuderías con los cuales intentaba convencerlos de que lo contrataran.

Sergio Pérez estuvo en la escudería 4Speed, en Alemania, cuando era un adolescente. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

“Tenía que despertar a las 3 de la mañana para hacer las llamadas, mis papás se enojaban conmigo porque la cuenta era muy alta (...) Al final recibí una propuesta de cada equipo, todas eran muy caras, luego encontré una que era muy atractiva y muy barata”, compartió.

Se trataba de 4Speed Media, de la cual era dueño Günther Unterreitmeier: “me puse en contacto con él, se entusiasmó y tuvimos una conexión por teléfono”, comentó Checo, quien compró un boleto de ida.

A sus 15 años, ‘Checo’ Pérez comenzó a vivir solo en un cuarto de hotel, en donde pasa sus días jugando videojuegos entre competencia y competencia, pues no tenía computadora, celular o internet, por lo que pasaba gran parte del tiempo solo.

'Checo' Pérez vivió solo en un cuarto de hotel cuando tenía 15 años, antes de mudarse a un restuarante. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

“El jefe del equipo estaba construyendo un restaurante y cuando terminó me dijo que fuera a vivir ahí: ‘Creo que es mucho mejor que donde estás, puedes conocer gente”. Le dije: ‘Claro que sí, quiero vivir ahí’, y me mudé al restaurante”, dijo.

¿Cómo era Restaurant Casa, donde vivió ‘Checo’ Pérez?

Restaurant Casa, el restaurante de Günther Unterreitmeier, era un espacio de “diversión y juegos”, de acuerdo con su nombre. Este se encontraba ubicado en el centro de Vilsbiburg, en Alemania.

“El restaurante era muy lindo, estaba en medio del pueblo y al menos podía estar con la gente. Estaba muy feliz de estar ahí”, recuerda ‘Checo’ Pérez, expiloto de Red Bull, sobre el establecimiento.

Aunque no existe información sobre ‘Casa’, en una fotografía compartida por Sergio ‘Checo’ Pérez —la cual data del 2005— se puede observar que el lugar contaba con dos pisos, aunque solo la planta baja se usaba como restaurante.

Luis Alberto Aguirre, de Sergio Pérez Media & PR, explica que “en la planta alta del restaurante que se ve al fondo (de la foto) había un cuartito donde dormía ‘Checo’”, ahí tenía su cama y la computadora que usaba para comunicarse.

Restaurant Casa, spiel spaß & mehr está cerrado desde 2013. No hay más detalles sobre su menú o el tipo de comida que se vendía, a pesar de ello, en la fotografía de Sergio Pérez se puede ver que se ofrecía cerveza Graf Arco.

¿Cómo fue para Sergio Pérez vivir en un restaurante?

Para ‘Checo’ Pérez vivir en el restaurante fue increíble, debido a que ya no estaba solo: “estaba feliz”, comentó en el video de Red Bull; “al menos veía gente allí”, agregó en entrevista con The Players Tribune.

Durante su paso por este lugar, el piloto mexicano tuvo que compartir su cuarto con uno de los chefs del restaurante: “vivía con un cocinero, pero tenía este horario loco, seguía en el de México; lo despertaba muy temprano, porque estaba en la computadora o viendo televisión”, recordó en la serie For Real.

Además, aseguró que, debido al desfase horario, él comenzaba a sentir hambre cerca de las 3:00 o 4:00 de la madrugada, por lo que solía frecuentar la cocina del restaurante.

“Yo ya sabía donde estaba la comida, todas las salchichas. Literalmente podía prepararme una pasta en unos dos minutos. Así que comía pollo con pasta. Al día siguiente el cocinero decía: ‘me falta comida’. Él no estaba muy feliz de que viviera ahí”, compartió.

'Checo' Pérez aseguró que ocasiones llegó a ser ayudante del chef del restaurante. (Foto: Mexsport)

A pesar de ello, ‘Checo’ también apoyó al chef en las labores del restaurante, una actividad que disfrutaba mientras esperaba la siguiente competencia.

“Como no iba a la escuela en Alemania, me deslicé como ayudante de chef. Nada mal para alguien a quien nunca le había gustado cocinar. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Comparado con el hotel, el restaurante era un paraíso”, comentó para The Players Tribune.

Aunque la situación mejoró para ‘Checo’ Pérez, en muchas ocasiones pensó darse por vencido, debido a que la diferencia del idioma y no tener un director de carrera le impedía crecer como piloto, por lo cual llegó a considerar volver a México.

Estar en la escudería alemana, le abrió las puertas a Sergio 'Checo' Pérez a la F1. (Foto: EFE)

“Después pensaba: no me puedo rendir, fue difícil llegar a Europa y si vuelvo a México, nunca regresaré”, explicó para Red Bull, por lo cual finalmente continuó y en 2007 tuvo la oportunidad de correr en la F3 británica; en 2009 debutó en la GP2 Asia Series; y en el 2011 llegó a la F1 con la escudería Sauber F1 Team.

“Todo empezó como un proyecto loco de un niño loco, llamando gente a las 4:00 am sin hablar inglés. Estoy muy orgulloso de ese niño”, dijo para For Real, “nunca renuncies a tus sueños, sigue luchando por ellos por muy lejanos que parezcan”, agregó en sus redes sociales.