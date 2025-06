Estos son los elotes ‘secretos’ de ‘Checo’ Pérez: ‘No les voy a decir, luego me persiguen’

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez es un ‘foodie’, ya que se le ha visto disfrutando preparaciones en lujosos sitios como el restaurante Langosteria ubicado en Italia y hasta comiendo tacos en puestos o en El Remolkito de la capital.

Incluso entre los momentos que significan más para el piloto ‘Checo’ Pérez, más allá de participar en las carreras de la Fórmula 1, se encuentran aquellos que tienen que ver con la comida.

“Las cosas simples significan mucho para mí: si puedo conseguir un taco en México por 20 pesos y pasar tiempo con mi familia, estos son momentos que no se viven en la F1″, comentó en una entrevista con Sport Bild.

Y aunque la comida favorita de Sergio Pérez es la japonesa, en más de una ocasión se le ha visto comiendo elotes preparados con queso y chile, en los espacios menos pensados: puestos callejeros a los que cualquier persona iría.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez no revela dónde compra sus elotes?

El hijo del empresario Antonio Pérez Garibay fue parte del programa Desde el Paddock, en donde fue cuestionado sobre su regreso a la Fórmula 1 en 2026 e incluso se reveló que la escudería Red Bull se arrepiente de la salida de ‘Checo’ Pérez.

Pero más allá del automovilismo, ‘Checo fue cuestionado sobre dónde compra sus elotes, ya que incluso se viralizó un video tras la salida de Sergio Pérez de Red Bull, en donde se le ve comiendo tranquilamente una de estas botanas.

Checo Pérez compartió una fotografía en agosto del 2023, cuando visitó Elotes El Amigo. (Foto: Especial El Financiero)

Aunque el clip fue grabado tiempo atrás y no en 2025, este es solo una muestra de lo mucho que a ‘Checo’ Pérez le gusta comer los elotes y debido a que prefiere seguir disfrutando en paz, optó por no compartir a qué puesto va.

“No les voy a decir (donde compro elotes), porque luego me persiguen, ya no puedo ir a los elotes tranquilo, porque me están esperando allá, ya se hicieron muy famosos”, aseguró el piloto.

¿Dónde ha comprado elotes ‘Checo’ Pérez?

Aunque el excompañero de Max Verstappen no reveló detalles, durante la temporada 2023 de la Fórmula 1 hubo una pausa que se tomó al finalizar el Gran Premio de Bélgica en julio, ya que las actividades se retomaron en el GP de los Países Bajos en agosto.

En ese descanso, ‘Checo’ Pérez compartió algunas fotografías desde Jalisco, estado de donde el piloto es originario, y una de las postales fue tomada en el puesto callejero llamado ‘Elotes y Tamales El Amigo’, ubicado en Guadalajara.

De acuerdo con los encargados del lugar, cada vez que 'Checo' Pérez está en Guadalajara va a comer a estos elotes. (Foto: Elotes El Amigo/ Facebook)

En la publicación, Sergio Pérez está sosteniendo un elote preparado y agregó la leyenda ‘Happy Days’, mientras que el establecimiento compartió una fotografía más en donde el piloto posa con las encargadas del puesto mientras sostiene unos esquites.

“Cada que está en México va por un elote, cada domingo está ahí”, aseguraron los dueños de ‘Elotes y Tamales El Amigo’, en la publicación en la que compartieron las fotografías del deportista.

¿Qué venden en Elotes ‘El Amigo’ a donde fue ‘Checo’ Pérez?

Tal como su nombre lo indica ‘Elotes y tamales El Amigo’ no solamente se encarga de vender estas botanas, también incluyen en su menú diferentes preparaciones, entre las cuales destacan las verduras picadas.

Entre la variedad que ofrecen se encuentran el chayote, brócoli, coliflor, chinchayote, zanahoria, calabaza, garbanzo, elote, papa y betabel, a los cuales se les puede agregar queso y crema o limón u chile.

Además de ser un negocio local, este lugar cuenta con servicio especial para fiestas a las que pueden llevar diferentes preparaciones como espiropapas, nieves, papas a la francesa, salchipulpos, taquizas, tacos de carne asada, tamales y algodones de azúcar.

Los elotes a los que va 'Checo' Pérez también ofrecen otros productos. (Foto: Instagram/ Elotes El Amigo)

Los precios de las preparaciones en el menú son las siguientes:

Para eventos

Elotes, espiropapas, papas a la francesa, salchipulpos, banderillas y nieve raspada: 35 pesos por preparación.

Tostielotes: 55 pesos por preparación.

Tacos de bistec, carne asada, chorizo y quesadillas: 180 por persona.

Precios en el puesto

Vaso de elote/verdura chico: 40 pesos

Vaso de elote/verdura mediano: 50 pesos

Vaso grande de elote/verdura: 60 pesos

Tostielotes: 75 pesos

Elotes enteros: 40 pesos

¿En dónde está Elotes ‘El Amigo’?

‘Elotes y tamales El Amigo’, un local al que ha ido ‘Checo’ Pérez, se encuentra ubicado en la calle San Pablo con esquina avenida Guadalupe, colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco.

En sus redes sociales explican que ellos únicamente atienden los domingos de 2:00 de la tarde a 10:30 de la noche, por lo que no es posible encontrarlos fuera de este horario.