Así ha sido la cercanía de Lucía Méndez y el papá de ‘Checo’: ‘Vamos a seguir caminando juntos’

¿Son novios o no? Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay aparecieron tomados de la mano en Ciudad Universitaria, pero ninguno confirmó un romance en el pasado solo algunas declaraciones que aumentaron los rumores como la frase “vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo“, dicha por el papá de ‘Checo’ Pérez, pero, entonces, ¿cómo es su relación?

El político mexicano aseguró que frecuenta a la protagonista de El Maleficio (primera versión) para el desarrollo de una bioserie de la actriz.

Sin embargo, Antonio Pérez Garibay dijo en una ocasión que está dispuesto a “darle un anillo (de bodas)” a Lucía Méndez.

Antonio Pérez Garibay fue visto con Lucía Méndez en más de una ocasión. (Foto: Instagram @aperezgaribay)

¿Qué dijo Antonio Pérez Garibay de un presunto romance con Lucía Méndez?

El expiloto Antonio Pérez Garibay habló en diferentes ocasiones acerca del presunto romance que tiene con la actriz mexicana, primero descartó cualquier tipo de vínculo amoroso.

“Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad (...) no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar, eso sí, a mí me encanta salir con Lucía y platicar con ella”, contó en una charla para diferentes medios en enero de 2025.

El papá de ‘Checo’ Pérez y Lucía Méndez fueron captados en un restaurante y eso fortaleció los rumores de una relación entre ellos.

“Somos muy buenos amigos, estamos saliendo y nos estamos conociendo, pero de ahí al matrimonio falta un pedazo enorme, me siento orgulloso de poder ser su amigo y poder ir a desayunar, comer o cenar, convivir, platicamos de muchas cosas y de negocios, es una mujer muy preparada y lo mejor con ella está por venir”, señaló en una transmisión en redes.

Antonio Pérez Garibay contó en una entrevista para TV Notas que si la actriz Lucía Méndez quisiera casarse, entonces él aceptaría: 'Quiero llegar donde ella quiera, como quiera y como diga, ¿cómo podría decir ‘Quiero llegar al altar con ella’? Y si no quiere llegar ni a la kermés".

Ellos se conocieron en Guadalajara hace “muchos años”, sin embargo, el político mexicano no descartó comprometerse con ella; “Nos conocimos hace muchos años en Guadalajara. Me la presentó una amiga. Después salimos a cenar y otro amigo la trajo a mi casa. Yo le daría el anillo de compromiso mañana mismo. Depende de ella qué decir”

Lucía Méndez descartó un romance con Antonio Pérez Garibay. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Las últimas declaraciones de Antonio Pérez Garibay respecto a un romance con Lucía Méndez las hizo hace a principios de marzo de 2025 en una entrevista para el canal de Sugey Ábrego, donde confirmó la amistad con la actriz.

“No es un chisme, es una gran amiga, tenemos una bonita relación, me encanta, es mágica, es maravillosa, su nivel intelectual me gusta mucho, es una mujer con tanta experiencia, todo lo que ha vivido, lo que sabe, pero esa amistad va a continuar por mucho tiempo, lo demás hay que esperar, ¿no? Si nuestro diosito nos lo tiene, ella soltera, yo soltero".

Lucía Méndez responde a rumores de romance con papá de ‘Checo’ Pérez

Lucía Méndez declaró que las reuniones con Antonio Pérez Garibay son meramente profesionales y gracias a ellas desarrolló una amistad, sin embargo, descartó cualquier tipo de vínculo amoroso.

“Me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo el desarrollo de una relación que no existe, ya se hicieron una historia que no es verdad, es increíble, lo he visto para hablar de negocios y proyectos, pero no sabía que ya estaban planteando una relación y hasta con matrimonio, no nos vamos a casar”, reveló en un encuentro con la prensa, video publicado por De Primera Mano.