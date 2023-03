¿Lucía Méndez y Vicente Fox tuvieron una relación? Esto ha declarado la actriz

Lucía Méndez ha contado en más de una ocasión que diversos cantantes, como Chayanne o Luis Miguel, intentaron conquistarla en algún momento de su vida; mismo caso con ciertos políticos, aunque nunca ha dado nombres de estos últimos.

Hace más de 20 años, existió el rumor de que uno de aquellos que quiso ‘robarle el corazón’ a la cantante fue Vicente Fox, lo cual empataría con algunas declaraciones que ella misma ha hecho en el pasado:

“Sí lo pude haber sido (primera dama), pero nunca me animé, no me gustaba, tanto poder me daba miedo. Hubo varios presidentes que ‘me tiraban el perro’, pero... no puedo decir quiénes. Sinceramente fui hábil, fui inteligente, me hice muy amiga de sus esposas, íntima amiga de sus esposas”.

No obstante, Méndez también ha llegado a aclarar aquellos rumores que la relacionaban con quien fue presidente de México entre el 2000 y 2006.

¿Cómo se conocieron Vicente Fox y Lucía Méndez?

El político y la también actriz se conocieron durante una entrevista que ella le hizo al entonces candidato presidencial entre finales de 1999 e inicios de los 2000. Fue enconces cuando los rumores comenzaron a surgir.

“Mi paisano es un hombre muy carismático, un hombre de corazón, tiene mucha esencia”, dijo en algún momento Lucía; ambos son oriundos de León, Guanajuato, he de ahí el término que utilizó.

¿Por qué relacionaron a Lucía Méndez con Vicente Fox?

Según ha contado Lucía Mendez en algunas entrevistas, mientras Fox se encontraba en campaña presidencial, ella figuró en algunos spots, pues la colocaban junto a él con ropa de color azul, en alusión al partido que él representaba.

Una de las veces en las que habló del tema fue con la periodista Mara Patricia Castañeda. En aquella plática, aclaró que, contrario a lo que muchos hablaban, ella no tuvo ningún tipo de relación con Vicente Fox porque incluso, mencionó, ella no lo conocía.

“No, nunca, jamás (me buscó Vicente Fox). Me inventaban cosas. México quería que yo me casara con Vicente Fox, cuando a Vicente Fox no lo conocía. Realmente no es el perfil de hombre que yo estaba buscando”, explicó hace unos años Lucía, quien también destacó que solo la utilizaron para campañas.

“Yo no lo conocía, yo no tenía ni la más remota idea de él y de pronto en su campaña lo ponían a él y a mí con un abrigo pero pintado de azul. O sea a mí me usaron para su campaña presidencial pensando en la gente (...) Llegaba a los palenques y me empezaban a gritar ‘¡Fox, Fox, Fox!’, y yo ‘¡Ay, no me digan zorra!’ Pero nunca en la vida tuve nada que ver con él”, aclaró.

Méndez consideró que una de las razones por las que medios y campañas los relacionaron sentimentalmente es para crear empatía con el pueblo, sobre todo porque ambos son de León, Guanajuato.

“En un momento dado, México quería que nos uniéramos, porque éramos de León, Guanajuato. Se pusieron tercos en que querían que yo fuera la primera dama”, sentenció la cantante de ‘Corazón de piedra’.

Al final del día... sí tuvieron una relación; Spoiler: No sentimental

A pesar de todo lo dicho anteriormente, en otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante mencionó que, en realidad, sí tuvo una relación con Vicente Fox, aunque en ningún momento fue de tipo sentimental.

Lucía Méndez compartió que fueron muy buenos amigos, y que por lo mismo ella fue quien le aconsejó que, durante su campaña presidencial, se manejara más como un personaje que como político, para empatizar más con el pueblo y, de esa forma, tener éxito.