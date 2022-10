Lucía Méndez cuenta cómo conoció a Pablo Escobar: ‘Si alguien la molesta, márqueme’

“Me dice mi mamá: ‘¿sabes quién está sentado ahí enfrente?’ Es Pablo Escobar. Cuando estaba en su momento, cuando era Pablísimo Escobar”, relató la actriz mexicana Lucía Méndez en el programa de Siempre Reinas, “quedé petrificada”.

La también cantante saltó a la fama en los años 70, lo cual la llevó a dar presentaciones en diversos países. Durante su participación en la nueva serie de Netflix relató ese momento en que conoció a uno de los líderes de narcotráfico más temidos en el mundo hace más de 30 años, después de dar un concierto en Medellín, Colombia.

“Me dice mi mamá: ‘me vas a matar’ y yo, ‘¿por qué?’, ‘¿Sabes quién está sentado enfrente?”, relató Méndez sobre cómo le contaron tras bambalinas que el narcotraficante estaba entre el público, “creo que es una de las veces que más me he espantado en mi vida”.

Pablo Escobar visitó a Lucía Méndez en el camerino

De acuerdo con la actriz, después de su espectáculo, el capo fue a buscarla a su camerino para hablar con ella:

“Nos metemos al camerino y yo estaba blanca por el susto mi mamá también. Ya me había cambiado y nos fue a buscar. Fue un choque de adrenalina tan impresionante, yo estaba muda. Se acercó y me dio su número y me dijo ‘si alguien la molesta a usted, su mamá o su familia, usted márqueme a este teléfono y va a tener en mí un amigo‘”.

No es la primera vez que se ha hablado de la cercanía del narcotraficante con artistas, en el libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández relata que en una fiesta del cártel de Medellín retaron a Juan Gabriel a darle un beso en la boca a Escobar; si cumplía con el reto, le daría un millón de dólares.

En el texto de Hernández se menciona que el cantante accedió “más por miedo que por el dinero”, por lo que ‘El Divo de Juárez’ se acercó al colombiano y le dio un beso.

Siempre Reinas

La serie se compone de seis capítulos que exploran la cotidianidad de cuatro divas mexicanas de la industria del entretenimiento mientras buscan modernizar sus carreras.

La producción es una creación original de la plataforma Netflix que se estrenó este 2 de octubre. La primera temporada cuenta con la participación de Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera. Cada una de las personalidades ha tenido incursiones en la televisión y cine.

Cada capítulo pone a prueba las habilidades y talentos de cada una de las divas para la promoción y creación de nuevo contenido mediático; sin embargo las tensiones crecen en el grupo conforme la serie avanza y muestra que cada una de las personalidades tiene necesidades específicas.

En el programa, Méndez también recordó un supuesto contratiempo que vivió con la intérprete de Material Girl: Madonna.

“Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió. Yo tenía lastimada una rodilla, estaba sentada y tenía a Madonna bien cerca”, declaró Lucía Méndez.

Al no poder pararse por su herida, Madonna “mandó a seguridad para que me parara y le dije que iba a llamar a mi abogado. Y me hizo con la boca, tenía la cara para abajo, y me dijo ‘fuck you‘”.