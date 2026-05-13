Wall Street abre mixto por alza en acciones de Nvidia y posible cambio de presidente en la Fed

Los principales índices accionarios en Wall Street presentan movimientos mixtos, al tiempo que el mercado asimila mayores presiones inflacionarias para los productores estadounidenses derivado del conflicto en Medio Oriente. A ello se suman los avances en las tecnológicas impulsadas por Nvidia, y cautela ante la posible salida de Jerome Powell de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El Nasdaq reporta un incremento de 0.65 por ciento, en los 26 mil 264.73 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.01 por ciento, en las 7 mil 403.22 unidades, mientras que el Dow Jones baja 0.55 por ciento, con 49 mil 486.05 puntos.

Entre los valores tecnológicos, las acciones de Nvidia subían 1.75 por ciento tras saberse que el director ejecutivo de la empresa, Jensen Huang, se unió a última hora al viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China.

Entre otras empresas del ramo, Micron Technology avanzaba 3.87 por ciento, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) perdía 0.8 por ciento.

“El componente subyacente también mostró incrementos relevantes, evidenciando presiones inflacionarias más amplias; ante este entorno, las empresas enfrentan una compresión de márgenes y, aunque han absorbido parte de los costos, se espera que trasladen una proporción creciente a los consumidores”, detallaron analistas de Valmex.

Entretanto, el parqué se mantiene expectante al posible nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell, actual presidente del banco central estadounidense y quien abandonará el cargo el viernes.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas. El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.77 por ciento, en los 70 mil 576.81 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.79 por ciento con mil 412.79 unidades.

Por su parte, los capitales listados en Europa anticipan una sesión de ganancias, empezando por el DAX en Alemania con 0.77 por ciento, en los 24 mil 136.63 enteros, el IBEX 35 de España sube 0.43 por ciento, en los 17 mil 648.60 puntos, el FTSE 100 de Londres suma 0.41 por ciento, en las 10 mil 306.93 unidades, y el CAC 40 de Francia con 0.33 por ciento más, ronda en los 8 mil 7.31 puntos.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) sube 0.87 por ciento y se ubica en los 103.09 dólares por barril, contrario a el referencial Brent que cede 0.14 por ciento, pues se coloca en los 107.61 billetes verdes por unidad, mientras el mercado se mantiene a la espera de más información en frente comercial.

Con información de EFE.