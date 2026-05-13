EU llega a su mayor alza de inflación en 3 años: Encarecimiento de gasolina y energéticos ‘pegan’ a Trump

Los energéticos en EU y su aumento de precios ya tienen un fuerte impacto en la inflación.

La inflación en Estados Unidos registró en abril su mayor incremento anual en tres años, impulsada principalmente por el encarecimiento de los energéticos y las presiones persistentes en vivienda y servicios.

El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 3.8 por ciento anual, acelerándose desde el 3.3 por ciento reportado en marzo y marcando su lectura más alta desde 2023.

El resultado superó ligeramente las expectativas del mercado y confirmó que el proceso de desinflación en la economía estadounidense enfrenta una pausa relevante.

El principal factor detrás del repunte fue el componente energético. Los precios de la energía avanzaron 17.9 por ciento anual y explicaron más de 40 por ciento del incremento total del índice. Dentro de este rubro, la gasolina acumuló un aumento anual de 28.4 por ciento, mientras que el combustóleo se disparó 54.3 por ciento.

La inflación subyacente se ubicó en 2.8 por ciento anual, desde 2.6 por ciento previo.

A tasa mensual, la inflación en Estados Unidos avanzó 0.6 por ciento en abril, tras el incremento de 0.9 por ciento en marzo. El componente energético subió 3.8 por ciento, impulsado por un aumento de 5.4 por ciento en gasolina y de 2.1 por ciento en electricidad. El índice subyacente subió 0.4 por ciento.

“Tanto el índice general como el subyacente registraron un nivel preocupantemente alto en abril. Los efectos de los aranceles y la repercusión del aumento de los costes energéticos en los precios de los productos no energéticos fueron evidentes”, indicó Bernard Yaros, economista principal de EU en Oxford Economics. Estimó que el aumento de los costos energéticos repercutirá en otros subcomponentes del índice inflacionario en los próximos meses.

“El índice subyacente superó las expectativas y se está moviendo en la dirección equivocada, lo que debilita los argumentos a favor de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal a corto plazo”, señaló Cooper Howard, director de investigación y estrategia de renta fija del Centro Schwab.

(El Financiero)

Presiones en EU por el precio de la gasolina

El principal foco de presión fue el precio de la gasolina, que registró un aumento de 5.4 por ciento mensual y 28.4 por ciento anual, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

Analistas advirtieron que el encarecimiento de los energéticos podría generar efectos de segundo orden en transporte, tarifas aéreas, logística y alimentos, lo que dificulta la desaceleración inflacionaria.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, señaló que se trató de “un muy mal dato”, debido a presiones en energéticos y servicios, lo que eleva el riesgo de efectos de segundo orden.

Agregó que el escenario reduce prácticamente a cero la posibilidad de recortes de tasas por parte de la Fed en el corto plazo e incluso abre la puerta a nuevos aumentos si persisten presiones por factores geopolíticos y materias primas.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, afirmó que el reporte refuerza el entorno “higher for longer”, con tasas elevadas por más tiempo. Explicó que la Fed requiere evidencia más clara de convergencia hacia su meta de 2 por ciento.

Añadió que el dato impulsa mayores rendimientos en bonos del Tesoro, fortalece al dólar y endurece condiciones financieras globales, elevando la volatilidad en mercados emergentes.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex, consideró que el reporte no modifica de forma sustantiva el escenario de la Fed, aunque sí reduce espacio para recortes agresivos. Señaló que el principal riesgo es la transmisión del choque energético hacia servicios y las expectativas de inflación.