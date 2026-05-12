Wall Street resiente aumento de tensión con Irán; Nasdaq cae casi 2%

Así cotizan los mercados en México y Estados Unidos este martes 12 de mayo.

Las acciones en Wall Street caen este martes 12 de mayo, debido a la preocupación de los operadores sobre los choques que podrían generar para la inflación el aumento en los precios de los energéticos por la guerra en Irán.

El Pentágono actualizó la ‘cuenta’ de la guerra en Irán a 29 mil millones de dólares, en momentos en los que Donald Trump y Teherán no dan señales de avanzar en un acuerdo que inició el 28 de febrero pasado.

“Anticipamos que la jornada será volátil, ya que, si bien los resultados corporativos mejoraron el ánimo del mercado en días previos, el foco continúa en la falta de progreso en las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos”, detallaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cuánto pierde Wall Street este 12 de mayo?

El índice industrial Dow Jones retrocede 171 puntos, equivalente a 0.35 por ciento, para ubicarse en 49 mil 532 unidades.

El S&P 500 cae 58 puntos, o 0.79 por ciento, al colocarse en 7 mil 354 unidades.

Las mayores pérdidas se observaban en el Nasdaq, que cede 448 unidades, una baja de 1.70 por ciento, para situarse en 25 mil 826 puntos.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España lidera las pérdidas con 1.52 por ciento, en los 17 mil 5581.40 enteros, el DAX en Alemania restó 1.56 por ciento, con 23 mil 972.16 puntos, el CAC 40 de Francia cede 1.02 por ciento, en las 7 mil 974.12 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 10 mil 237.15 enteros, cede 0.32 por ciento.

¿Cómo operan las bolsas en México este martes?

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cae 0.50 por ciento a las 69 mil 898 unidades, mientras que el FTSE BIVA pierde 0.42 por ciento a los 1 mil 399.23 puntos.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 101.81 dólares por barril, ya que suma 3.77 por ciento, mientras que el Brent con 3.62 por ciento más, cotiza en los 107.99 billetes verdes por unidad.