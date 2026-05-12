Sheinbaum revela por qué Ejército no repelió a Los Ardillos en Guerrero: ‘Se evitó la confrontación’

Se busca una salida sin confrontación y evitar el menor número de heridos o fallecidos ante el asedio del crimen organizado a Chilapa y otras comunidades de la zona de la Montaña baja de Guerrero, coincidieron la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Ante la falta de claridad sobre las acciones implementadas por las autoridades en Chilapa tras el desplazamiento de al menos 96 personas, según cifras oficiales, Harfuch comentó que como primera respuesta se priorizó proteger y preservar a la población.

Afirmó que elementos de la Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales están presentes y protegen a la población que salió de su comunidad tras ataques atribuidos a ‘Los Ardillos’, aunque el secretario de Seguridad no confirmó que integrantes de este grupo delictivo sean los autores del asedio.

Mencionó que si las autoridades federales hubieran ingresado a Chilapa o a otras comunidades donde se reportaron ataques contra la población, se habría puesto en riesgo a más personas.

“Desde el inicio hay cerca personal de la Guardia Nacional; primero, la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay actores y ciertas personas que, en el momento que están provocando, en el momento de ingresar la autoridad federal, se pondría en riesgo la vida de otras personas. Sí hay presencia de la Guardia Nacional”, explicó García Harfuch.

Gobierno busca que haya el menor número de heridos para recuperar Chilapa

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que buscan “salida sin una confrontación”, por ello las fuerzas federales hasta el momento no entraron a las comunidades donde decenas de familias fueron desplazadas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, fue la enviada para atender esta situación; organizar un operativo que garantice “el menor número de heridos” y entablar diálogo con los representantes de las poblaciones.

“La salida sin una confrontación. Alguien podría decir: ‘que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí’, sí, pero nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso una confrontación muy grave. Nosotros nunca buscamos esa condición. Buscamos siempre tener un mecanismo de las operaciones para que haya el menor número de heridos”, comentó la presidenta.

Habitantes piden ayuda de EU

Los ataques contra las comunidades iniciaron el 6 de mayo y desde entonces la población solicitó ayuda del gobierno para recuperar el control de la situación. Ante la aparente falta de respuesta, en redes sociales comenzó a circular una grabación donde presuntamente piden ayuda a Donald Trump para intervenir.

No puede confirmarse que la grabación sea verídica; sin embargo, ganó relevancia en redes sociales.

En tanto, Omar García Harfuch confirmó que hay al menos seis personas heridas; tres de ellas se encuentran en el Hospital de Chilpancingo para su atención.