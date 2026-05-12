Bloquean entrada principal al AIFA por más de 26 horas: ¿Qué tramo obstruyen ejidatarios de Tonanitla?

Los bloqueos realizados por ejidatarios de Tonanitla en el acceso principal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumplieron más de 26 horas este martes 12 de mayo, provocando severas afectaciones viales para automovilistas y pasajeros que intentan llegar a la terminal aérea.

El cierre continúa afectando ambos sentidos del tramo comprendido del kilómetro 0+000 al 14+136, en la zona conocida como Puente de Fierro, por presencia de manifestantes, detalló el Centro SICT Estado de México.

Las autoridades alertaron que la circulación permanece completamente cerrada, por lo que recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados ante los retrasos que se registran en la zona.

Además, pidieron a pasajeros con vuelos programados salir con mayor tiempo de anticipación y utilizar vías alternas para ingresar al Felipe Ángeles, principalmente por la zona de carga.

Entre las rutas alternas habilitadas destacan:

Autopista México-Pachuca , con salida por Camino a San Jerónimo hacia la zona militar y aduana.

, con salida por Camino a San Jerónimo hacia la zona militar y aduana. Carretera Federal México-Pachuca, vía Tecámac.

¿Por qué ejidatarios de Tonanitla bloquean la entrada principal al AIFA?

Ni la intensa lluvia registrada durante la noche logró liberar las vialidades bloqueadas. La protesta continuó pese a la tormenta que provocó inundaciones y encharcamientos en municipios como Ecatepec y Tecámac.

Desde las 7:30 horas del lunes 11 de mayo, campesinos encabezados por representantes ejidales y autoridades locales mantienen cerrados distintos puntos estratégicos en las vialidades hacia el AIFA, así como accesos rumbo a Ojo de Agua, Tecámac y Tonanitla.

Los inconformes exigen solución al conflicto territorial que sostienen con el municipio de Tecámac por más de 800 hectáreas.

Con tractores, piedras, llantas y barricadas improvisadas, los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la carretera y caminos rurales, dejando varados a cientos de conductores y pasajeros que intentaban llegar al aeropuerto.

Durante la noche también se observaron columnas de humo negro en distintos puntos de la vialidad, mientras decenas de automovilistas permanecieron atrapados por varias horas debido al cierre total de la circulación.

Ante la emergencia, pasajeros descendieron de vehículos y caminaron largos tramos para intentar llegar a la terminal aérea. El AIFA habilitó camiones de apoyo para trasladar usuarios desde las zonas afectadas hasta las instalaciones del aeropuerto.

Los ejidatarios señalaron que funcionarios estatales acudieron al lugar para negociar el retiro del bloqueo; sin embargo, afirmaron que las propuestas presentadas no resolvieron sus demandas, por lo que decidieron mantener la protesta.

Asimismo, acusaron al Congreso del Estado de México de retrasar la resolución del conflicto limítrofe con Tecámac y denunciaron falta de intervención efectiva por parte de las autoridades estatales.

Con información de Quadratín