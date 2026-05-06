La industria de carga aérea reconoce las capacidades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), junto con líderes de la industria de carga aérea y terrestre y de las Agencias Aduanales, atendiendo las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y dando seguimiento a las reuniones de trabajo para fortalecer y reforzar la operación de carga en el AIFA, realizaron una visita de supervisión al aeropuerto con el objetivo de escuchar y atender a las empresas cargueras, así como para revisar los avances en la modernización de la infraestructura y sistemas.

En el evento se reconoció la infraestructura del AIFA, así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala lo que lo posiciona como un centro logístico de clase mundial.

El Gobierno de México enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global.

“La colaboración entre el Gobierno Federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías”, señalaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

En tanto, los representantes de las principales aerolíneas de carga y empresas de mensajería emitieron pronunciamientos clave, entre los que destacaron:

La ratificación de su postura de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA

El reconocimiento a la conectividad terrestre y aérea que facilita la distribución nacional e internacional

El compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico

Con la participación de la ANAM, se resaltó también la modernización de las aduanas, lo que garantiza un control riguroso pero ágil, vital para el movimiento de productos de alto valor y perecederos.

Este esfuerzo conjunto reafirma la confianza del sector privado en las políticas públicas de desarrollo regional y conectividad impulsadas por la presente administración.