Inaguran el Tren Felipe Ángeles: Horarios, estaciones y tarifa de Buenavista al AIFA

El Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el AIFA, fue inaugurado este domingo 26 de abril, con lo que su servicio queda disponible para todas las personas con una tarifa promocional.

“El día de hoy podemos decir: Misión cumplida”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, que agradeció al Ejército y a todos los equipos responsables de la construcción del tren.

La mandataria destacó que hubo problemas sociales a lo largo de la construcción, especialmente con los pueblos y comunidades locales; sin embargo, fue a través del diálogo y acuerdos que lograron que el proyecto siguiera.

Sheinbaum celebró la compra del Tren Suburbano a CAF debido a que conectará con Hidalgo, y aseguró que “es un tren del pueblo de México”. También pidió un segundo nombre para la estación del AIFA: Clara Krause, esposa de Felipe Ángeles.

Tren Felipe Ángeles: Todo lo que debes saber antes de usarlo

El Tren Felipe Ángeles operará de manera similar al primer ramal del Tren Suburbano, que conecta Buenavista con Cuautitlán.

Horarios

Su horario de servicio será de lunes a viernes de 5:00 a 0:00 horas, mientras que los sábados abrirá a las 6:00 y los domingos y días festivos a las 7:00 horas.

El último tren saldrá a las 23:30 horas; sin embargo, se está trabajando con aerolíneas para ajustar horarios.

De Buenavista al AIFA el recorrido tardará unos 43 minutos, aunque en su primera etapa tardará una hora.

Tarifa

La tarifa durante sus primeros días será de 45 pesos de Buenavista al AIFA, que aplicará de manera promocional, y para usarlo deberás usar tu tarjeta de movilidad integrada, no la del Suburbano.

En el caso de trayectos más cortos, el precio será de 11.50 pesos.

Una vez que concluya el periodo promocional se darán a conocer las tarifas oficiales.

Estaciones

Toma en cuenta que el Tren Felipe Ángeles no solo sirve para llegar al AIFA, sino que será una alternativa de transporte para el norte del Estado de México.

Estas son las estaciones que tiene:

Buenavista.

Fortuna.

Tlalnepantla.

San Rafael.

Lechería.

Cueyamil.

La Loma.

Teyahualco.

Prados Sur.

Cajiga.

Xaltocan.

AIFA.

Es posible que el Tren Felipe Ángeles salga de sus terminales en lapsos de 10 y 15 minutos, como ocurre actualmente con el primer ramal del Tren Suburbano.

Las nuevas estaciones cuentan con escaleras provisionales, y se espera que las escaleras terminen de construirse hasta mitad de año.

Luego de un primer viaje de prueba, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se celebró un evento en el que se dio la apertura del servicio, que comenzará a las 16:00 horas.

Clara Brugada aseguró que la inauguración del Suburbano pondrá a Buenavista como el centro ferroviario de la Ciudad de México, ya que se confirmó que desde esa estación también saldrá el tren hacia Querétaro.

Este proyecto centra la conectividad aeroportuaria metropolitana, de acuerdo con Brugada, quien reiteró que no era necesario el ‘faraónico’ Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) de Texcoco.

Se espera que a diario reciba a 82 mil pasajeros, de acuerdo con las autoridades.