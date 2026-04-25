Inicia la ola de calor en CDMX HOY: ¿Qué condiciones climáticas habrá este sábado?

En la CDMX la temperatura mínima que se espera es de 16 grados centígrados y la máxima, de 30 grados centígrados, que se alcanzará a las 15:0 horas. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana ingresará una ola de calor en nuestro país, por lo que para la Ciuad de México se prevén hasta 32 grados centígrados.

Además, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX detalló cuáles serán las condiciones climáticas para este sábadp 25 de abril.

En una publicación en la red social X, Protección Civil informó que habrá ambiente muy caluroso después de mediodía, pero el sol se calmará, ya que por la tarde habrá cielos nublados y lluvias ligeras aisladas.

La temperatura mínima que se espera es de 16 grados centígrados y la máxima, de 30 grados centígrados, que se alcanzará a las 15:0 horas.

El pronóstico del clima en la CDMX va de las 13:00 a las 18:00 horas. También se informó que se prevé que la calidad del aire sea mala, con exceso de partículas contaminantes PM10.

¿Cuánto durará la ola de calor en México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la ola de calor estará presente en nuestro país del 25 al 30 de abril y afectará a 17 estados de nuestro país.

Algunos de ellos son: Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

La ola de calor también afectará a Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Para este sábado 25 de abril se esperan hasta 45 grados centígrados en Coahuila Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

¿Cómo evitar un golpe de calor?

Debido a las altas temperaturas que habrá en la CDMX y otros estados, las autoridades compartieron una serie de recomendaciones para cuidarse de un golpe de calor: