‘Prende el clima’: Onda de calor entra a México y afectará durante más de una semana

Luego de las lluvias intensas registradas en distintas partes del país, una onda de calor provocará altas temperaturas este fin de semana “en gran parte de la República”, de acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En los próximos días se esperan temperaturas altas y la ausencia de lluvias, por lo que las autoridades llamaron a la prevención para evitar daños a la salud.

Onda de calor en México: ¿Cuándo comienza y hasta cuándo termina?

La onda de calor en México comenzó este jueves 23 de abril, y se prevé que afecte al menos hasta el próximo fin de semana, es decir, hasta el 3 de mayo.

En estos días se esperan temperaturas de hasta 45 grados especialmente en el norte del país. Además, se prevé que el frente frío 46, uno de los últimos de la temporada, afecte con fuertes rachas de viento a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Los estados en los que se esperan temperaturas altas durante la próxima onda de calor son:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados : Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro, sur y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro, oeste y suroeste), San Luis Potosí (centro, sur y este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 grados : Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Ciudad de México y Tlaxcala.

Las altas temperaturas se deberán, principalmente, a un sistema anticiclónico que favorecerá las corrientes de aire débiles, así como las altas temperaturas.

Activan alerta por calor en CDMX: ¿Cuáles son las recomendaciones?

En el caso de la Ciudad de México, las altas temperaturas por la onda de calor comenzarán el sábado 25 de abril, de acuerdo con los pronósticos de Conagua.

Sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó desde este jueves por las altas temperaturas, y aseguró que la onda de calor terminará el 30 de abril.

Además del ‘calorón’, se espera un elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por las tardes.

A la espera de temperaturas máximas de 29 a 32 grados, las autoridades emitieron esta serie de recomendaciones para el calor en CDMX: