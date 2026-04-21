Lluvias y granizo en temporada de calor colapsan vialidades en la CDMX: ¿Qué avenidas están inundadas?

Las autoridades de la Ciudad de México prevén que las lluvias persistirán a lo largo de toda la noche.

Las lluvias y la caída de granizo que persisten la noche de este martes en todas las demarcaciones de la Ciudad de México provocaron inundaciones en algunas de las principales vialidades en la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que continúan los chubascos en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac.

Hay lluvias ligeras en las demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

Se reportó también el ingreso de lluvias ligeras en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y la Alcaldía Miguel Hidalgo.

“Se prevé que las lluvias se mantengan esta noche en la ciudad”, indicó Protección Civil.

¿Qué vialidades se encuentran inundadas por las lluvias en CDMX?

En la zona norte de la ciudad, bomberos realizan labores de drenado luego de que las fuertes lluvias provocaran un espejo de agua de 50 metros en Circuito Interior.

El tramo inundado de la vialidad se encuentra en el perímetro de la estación La Raza del Metro, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades capitalinas anunciaron que se implementa el Operativo Tlaloaque 2026 para atender las afectaciones.

“Dependencias del Gobierno trabajan de forma coordinada para apoyar a la ciudadanía y restablecer las condiciones lo más pronto posible”, escribió el gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de X, antes Twitter.

Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también brindó apoyo a un automovilista que quedó varado debido a la lluvia de esta noche en Circuito Interior y Av. Paseo de la Reforma al Sur, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El video muestra a personal de la dependencia capitalina empujando el automóvil del ciudadano para ayudar a que el vehículo arranque.

Les llueve a usuarios del Tren Ligero

Del otro lado de la CDMX, en la alcaldía Xochimilco, un video compartido en redes sociales muestra el interior de la estación La Noria del Tren Ligero con filtraciones de agua.

Los usuarios usaron las columnas de la estación para resguardarse de la lluvia y esperar el transporte.

Reportes indican que en las zonas aledañas se registraron severos encharcamientos.

Reforma e Insurgentes reportan zonas inundadas por las lluvias

Dos de las principales vialidades de la Ciudad de México, Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, presentaron afectaciones tras los chubascos de este martes.

En Reforma hubo congestión vehicular en un desnivel a la altura de su cruce con Periférico, donde varios automóviles tuvieron que disminuir su velocidad para cruzar las zonas inundadas.

Los encharcamientos se presentaron en otras rutas clave de la capital, como avenida Chapultepec e Insurgentes Norte.