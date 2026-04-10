Fin de semana tormentoso en CDMX: Prevén lluvias fuertes y posible granizo para los siguientes 3 días

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla en CDMX este viernes. (Foto: Cuartoscuro)

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lluvioso, luego de que autoridades capitalinas advirtieran sobre condiciones meteorológicas adversas que se extenderán durante los próximos tres días.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se prevén lluvias fuertes en CDMX del 11 al 13 de abril, acompañadas de chubascos, actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente a las zonas del norte y centro de la capital, en un contexto donde también se anticipan temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius antes del desarrollo de las precipitaciones.

Activan alerta amarilla por lluvias este viernes 10 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta amarilla en CDMX para la tarde y noche del viernes 10 de abril, debido a la persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas intensas y posible caída de granizo.

Las demarcaciones con mayor afectación incluyen Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Fin de semana lluvioso en la CDMX

Si estás preparando tus planes de fin de semana, ten en cuenta que para el periodo del sábado 11 al lunes 13 de abril, las autoridades prevén lluvias fuertes en CDMX de manera puntual, con intervalos de chubascos a lo largo del día.

El reporte oficial señala que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento, lo que incrementa el riesgo de afectaciones urbanas.

Se advierte que la intensidad de las lluvias será mayor en las zonas del norte y centro de la ciudad, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.

¿Qué hacer ante las fuertes llucias en la CDMX?

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las lluvias en CDMX:

Usar paraguas o impermeable.

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se utiliza bicicleta, portar impermeable con reflejante.

Tomar precauciones ante caída de ramas, árboles o estructuras frágiles.

Evitar actividades al aire libre durante tormentas.

Mantenerse alejado de postes y cableado eléctrico.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a seguir información oficial para evitar incidentes.