‘Seamos solidarios con los nuestros’: SRE denunciará  en EU muertes de mexicanos a manos del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó las acciones que tomará la SRE en el caso de los mexicanos asesinados por ICE.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no informó de las denuncias que se presentarían por la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos, quienes han fallecido a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El canciller Roberto Velasco notificó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, que este lunes presentaría de manera formal denuncias penales contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, ayer en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Quiero comentarles: el día de hoy (ayer), la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las fiscalías estatales en Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de Estados Unidos lo está haciendo.

“Se comunicó el canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informé de lo que vamos a hacer en defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy perceptivo de nuestra preocupación por presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también de tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE”, explicó.

Sheinbaum llama a la unidad

La inquilina de Palacio Nacional hizo un llamado a los partidos políticos para que respalden a los connacionales que viven en la Unión Americana ante las muertes ocurridas a manos de agentes migratorios.

“Entonces, esto lo vamos a hacer y pienso yo que esto es un tema no solamente del gobierno de México, yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a todos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos, no creo que a nadie le parezca bien esta situación.

“Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos sin excepción presenten también una solicitud de información, y nuestro rechazo a la violación de derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos”, señaló.

No será la primera acción legal de la cancillería mexicana, pues en meses pasados buscó sumarse a la demanda colectiva interpuesta por organizaciones civiles contra el ICE, por acciones similares en contra de migrantes, mediante la figura amicus curiae.

Con información de Diana Benítez.