¿Administración Trump oculta pruebas del asesinato de Lorenzo Salgado por el ICE? Gobierno de Texas reclama

Autoridades de Texas mencionaron que el Gobierno Federal se mantienen al margen y no dan acceso a pruebas clave relacionadas con el caso de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano asesinado a tiros por el ICE luego de que supuestamente intentara embestir a agentes de migración.

De acuerdo con las autoridades locales, la administración Trump se resiste a colaborar en la investigación del tiroteo en el que murió el migrante mexicano, y que no ha dado acceso a la camioneta de trabajo de Lorenzo Salgado, además de las invitaciones para acudir al lugar de los hechos.

Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, en Houston, las únicas actualizaciones que reciben son a nivel local, a la espera de que el ICE y las autoridades colaboren o al menos compartan piezas críticas de evidencia, según testimonios recopilados por CNN.

De acuerdo con el alcalde de Houston, John Whitmire, el FBI cuenta con todas las pruebas que deberían formar parte de la investigación, y para este caso, “tienen la furgoneta, a los pasajeros y al fallecido, y mantienen un control estricto sobre todo ello”.

El silencio del ICE y las autoridades federales incrementan la frustración de las autoridades, mientras la población exige justicia por el asesinato del migrante.

La representante Sylvia García reclamó que “una vez más, el ICE está aplicando su manual habitual de que el vehículo fue convertido en un arma cuando ambos, de manera independiente, han dicho que la furgoneta nunca tocó el vehículo de los agentes”.

Testigos niegan que Lorenzo Salgado intentara asesinar a agentes del ICE

Los tres testigos que viajaban con Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano que murió por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Texas, negaron que hubiera intentado arrollar al oficial, aseguró el viernes 10 de julio su abogado, Hugo Balderas, quien los representa y ha conversado con ellos.

Los testigos son Víctor Salgado Araujo, hermano del migrante Lorenzo, y sus compañeros de trabajo Daniel Tirado Pantoja y José Trinidad Rojas, todos ellos migrantes. Los agentes de ICE los detuvieron tras rodear la camioneta y permanecen recluidos en un centro de detención en Conroe (Texas).

“No tengo ninguna duda de que están diciendo la verdad”, afirmó Balderas durante una rueda de prensa en Houston.

Según el abogado, los tres hombres reiteraron que ningún agente se colocó delante del vehículo ni estuvo en su trayectoria, por lo que rechazó la versión oficial de que Salgado intentó arrollar a uno de los oficiales.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del que forma parte ICE, que recibirá acción legal de la Fiscalía General de la República (FGR), en la mañana del martes 7 de julio, los agentes intentaron interceptar el vehículo que manejaba Salgado como parte de un operativo dirigido para arrestar a un migrante en situación irregular.

El Gobierno aseguró que Salgado, quien iba manejando el carro, “ignoró las instrucciones” de los agentes de ICE, chocó su carro contra el vehículo de los agentes e intentó arrollar a uno de ellos, llevándolo a disparar “en defensa propia”.

Sin embargo, según lo que los testigos contaron a Balderas, “en ningún momento los agentes de ICE corrieron peligro” y los disparos hacia el coche “vinieron del lado”.

“La versión que mis clientes han entregado de los hechos es extremadamente distinta a lo que ha dicho” el Gobierno, agregó el abogado, que representa a los testigos y exigió su liberación “inmediata”.

Con información de CNN y EFE.