Muere Lindsay Graham, senador aliado de Trump y ‘amigo’ de Ucrania: ‘Era un verdadero patriota’

El senador Lindsay Graham apenas había regresado de un viaje a Ucrania como parte de los trabajos de ayuda al Gobierno de Volodímir Zelenski.

Lindsey Graham, el senador republicano de mayor rango por Carolina del Sur y un halcón de la política exterior que pasó de ser un escéptico de Donald Trump a convertirse en uno de sus aliados más firmes, murió a los 71 años este sábado 11 de julio.

Un emocionado Trump intervino por teléfono en Meet the Press este domingo 12 de julio y relató que habló con Graham la noche del sábado, alrededor de las 19:00 horas, poco después de que el senador regresara de Ucrania. Añadió que Graham le prometió ayudar a sacar adelante su controvertido proyecto de ley sobre identificación obligatoria para votar.

“De hecho, me dijo que estaba cansado, pero que quería aprobar la Save America Act“, declaró Trump, quien agregó que alrededor de la 1:00 de la madrugada recibió la noticia de que Graham había fallecido.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!, escribió el mandatario en Truth Social.

¿De que murió el senador Lindsay Graham?

La causa de su fallecimiento fue “una enfermedad breve y repentina”, informó la oficina de Graham en una publicación en X, sin ofrecer más detalles.

Personal de emergencia respondió la noche del sábado 11 de julio a un reporte por “paro cardiaco” en la residencia de Graham, ubicada en Capitol Hill, informó NBC con base en el audio del escáner de la policía.

La muerte de Lindsay Graham pone más presión a los republicanos para las elecciones intermedias de noviembre. (EFE)

Esta fue la carrera política del republicano Lindsay Graham

Ocupó un escaño en el Senado desde 2003. Antes de ello fue integrante de la Cámara de Representantes entre 1995 y 2003 y legislador estatal en Carolina del Sur. Presidió el Comité Judicial del Senado entre 2019 y 2021 y, más recientemente, encabezó el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

En busca de un quinto mandato en el Senado, Graham libraba una contienda por la reelección en el tradicionalmente conservador estado sureño frente a la demócrata Annie Andrews, pediatra de profesión.

Ganó las elecciones primarias republicanas el pasado 9 de junio y las encuestas lo colocaban como amplio favorito para imponerse en los comicios de noviembre. Se espera que el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, nombre a un sucesor para completar el resto de su mandato; uno de los posibles candidatos es el representante Joe Wilson, el republicano de mayor antigüedad de la delegación del estado en la Cámara de Representantes.

¿Cuál fue el rol de Lindsay Graham en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Graham fue uno de los más firmes defensores de Ucrania en el Senado y viajó a Kiev en 10 ocasiones desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

Entre sus últimas iniciativas legislativas, Graham formó parte de un grupo bipartidista de senadores que la semana pasada aseguró haber alcanzado un acuerdo con la administración Trump para avanzar con un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, lo que abría la posibilidad de aumentar la presión económica de Estados Unidos sobre el Kremlin para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen más seguro a nuestro mundo”, escribió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una publicación en X este domingo 12 de julio, al señalar que ambos se reunieron en dos ocasiones durante la última semana.

“En las últimas semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían ayudar a acercar la paz, incluidas sanciones más severas contra Rusia”, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó sus condolencias. “El senador Graham luchó hasta el final para apoyar la lucha de Ucrania por su libertad y elevar el costo de la guerra de agresión de Rusia”, escribió en X.