¡Quémalos a todos, reina! ¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de La Casa del Dragón?

El capítulo 4 de la tercera temporada de 'La Casa del Dragón' se estrena este domingo. (Foto: HBO/Press)

La guerra entre los Targaryen está lejos de terminar con el estreno del nuevo capítulo de la temporada 3 de La Casa del Dragón, donde el conflicto entre los Verdes y los Negros entra en una nueva fase.

Rhaenyra Targaryen finalmente se sienta en el Trono de Hierro mientras intenta consolidar su poder aunque sus enemigos reorganizan sus fuerzas para recuperar el reino.

Ahora, el estreno del cuarto capítulo de La Casa del Dragón 3 promete una escalada del conflicto, el cual puede definir el rumbo de varios de sus personajes principales.

Rhaenyra Targaryen finalmente se sienta en el Trono de Hierro. (Foto: HBO/WB Press)

¿Dónde ver la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’?

El episodio 4 de La Casa del Dragón estará disponible exclusivamente en Max, plataforma donde también pueden verse las dos temporadas anteriores de la serie.

Además, la aplicación reúne otras series ambientadas en el universo de Game of Thrones, entre ellas El Caballero de los Siete Reinos, la nueva adaptación basada en las novelas de George R. R. Martin.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de ‘La Casa del Dragón’ temporada 3?

El cuarto episodio de la tercera temporada estará disponible este sábado 12 de julio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

A partir de ese momento, los suscriptores de Max podrán continuar con la historia de la Danza de los Dragones, conflicto que enfrenta a los descendientes de la Casa Targaryen por el control de los Siete Reinos.

Ormund Hightower engañó a la reina Rhaenyra Targaryen al no entregar al verdadero Daeron. (Foto: WB/Press)

¿Qué podría pasar en el episodio 4 de ‘La Casa del Dragón’?

Advertencia: a partir de este punto hay spoilers de la tercera temporada.

Después de engañar a Rhaenyra Targaryen al presentarle a un falso Daeron, Ormund Hightower se consolidó como uno de los principales líderes del bando Verde y una de las mayores amenazas para la reina.

Al mismo tiempo, las fuerzas de los Verdes presionan cada vez más a ‘La Delicia del Reino’, quien debe encontrar la forma de recuperar por completo King’s Landing sin recurrir al fuego de sus dragones, ya que un ataque directo pondría en riesgo a miles de habitantes.

Mientras tanto, Ormund emprende el camino hacia Harrenhal con la intención de rescatar al príncipe Aemond Targaryen, mientras Aegon continúa desaparecido junto a Lord Arryk.

El nuevo líder de la Casa Hightower busca recuperar el Trono de Hierro y restaurar la línea de sucesión que considera legítima, por lo que todo apunta a que el enfrentamiento entre ambos bandos será cada vez más sangriento.

En paralelo, la escasez de alimentos y recursos comienza a provocar un creciente descontento entre los habitantes de King’s Landing, una crisis que podría convertirse en uno de los mayores problemas políticos para la reina Rhaenyra Targaryen.

Rhaenyra Targaryen es una de las protagonistas de 'La Casa del Dragón'. (Foto: WB/Press)

Calendario de estrenos de ‘La Casa del Dragón’ temporada 3

La tercera temporada de La Casa del Dragón está compuesta por ocho episodios, que se estrenan semanalmente hasta agosto.