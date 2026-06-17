Estreno de ‘House of the Dragon 3’: Fecha, horario, elenco, capítulos y lo que debes saber

La nueva temporada de 'La Casa del Dragón' continúa la historia ambientada en el universo de 'Juego de Tronos'. (Foto: HBO/Press)

Después de dos años de espera, House of the Dragon estrena su tercera temporada para continuar con la llamada Danza de Dragones, el conflicto que enfrentó a la dinastía Targaryen y enfrentó a dos bandos rivales: los negros, liderados por Rhaenyra Targaryen, y los verdes, encabezados por Alicent Hightower y el rey Aegon II.

La serie basada en el libro Fuego y Sangre, de George R. R. Martin, retomará la historia tras los acontecimientos del final de la segunda temporada, en la que ambos bandos se prepararon para una guerra abierta que amenaza con cambiar el destino de Poniente.

Matt Smith vuelve a 'La Casa del Dragón' como Daemon Targaryen. (Foto: HBO/Press)

¿Cuándo se estrena el primer capítulo de ‘La Casa del Dragón 3’?

La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio de 2026 con el lanzamiento de su primer episodio. La producción de HBO marca el regreso del universo de Game of Thrones a la televisión dos años después del cierre de la segunda entrega.

Los nuevos capítulos mostrarán el inicio de las batallas más importantes de la Danza de Dragones, uno de los episodios más sangrientos en la historia de los Targaryen.

¿A qué hora se estrena la nueva temporada de ‘La Casa del Dragón’?

Siguiendo la estrategia habitual de HBO, el primer episodio de la tercera temporada llegará a las 19:00 horas del centro de México.

El estreno será simultáneo con Estados Unidos, por lo que los fanáticos podrán ver el capítulo al mismo tiempo que el público estadounidense.

¿Dónde ver la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’?

La tercera temporada de La Casa del Dragón estará disponible exclusivamente a través de la plataforma Max, donde también pueden verse las dos temporadas anteriores y la serie original Game of Thrones.

También lo puedes ver en el canal de TV de HBO, disponible en servicios de paga. Los episodios serán estrenados semanalmente y permanecerán disponibles bajo demanda para los suscriptores del servicio de streaming.

'La Casa del Dragón' cuenta la historia relatada en 'La Danza de Dragones', escrita por George R.R. Martin. (Foto: HBO/Press)

Elenco de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’

La nueva temporada contará con el regreso de varios de los personajes principales que protagonizan la guerra civil entre los Targaryen.

Entre los actores que forman parte del elenco destacan:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen.

Matt Smith como Daemon Targaryen.

Olivia Cooke como Alicent Hightower.

Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen.

Ewan Mitchell como Aemond Targaryen.

Harry Collett como Jacaerys Velaryon.

Bethany Antonia como Baela Targaryen.

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen.

Steve Toussaint como Corlys Velaryon.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole.

Matthew Needham como Larys Strong.

Sonoya Mizuno como Mysaria.

Además, la tercera entrega incorporará nuevos personajes y casas de Poniente que tendrán un papel relevante en el desarrollo de la guerra.

Calendario de capítulos de ‘La Casa del Dragón 3’

Aunque HBO no ha confirmado oficialmente todos los títulos, la tercera temporada estará conformada por ocho episodios, que se estrenarán de manera semanal.

El calendario tentativo es el siguiente:

Episodio 1: 21 de junio de 2026.

Episodio 2: 28 de junio de 2026.

Episodio 3: 5 de julio de 2026.

Episodio 4: 12 de julio de 2026.

Episodio 5: 19 de julio de 2026.

Episodio 6: 26 de julio de 2026.

Episodio 7: 2 de agosto de 2026.

Episodio 8: 9 de agosto de 2026.

La tercera temporada promete llevar la guerra entre los verdes y los negros a una escala nunca antes vista en la serie, con enfrentamientos entre dragones, alianzas inesperadas y las consecuencias de una lucha por el poder que definirá el futuro de la Casa Targaryen.

El conflicto en 'La Casa del Dragón' escaló a tal grado que otras casas se sumaron a la guerra, como los Stark. (Foto: HBO/Press)

¿De qué podría tratarse la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’?

En el tráiler se observan las primeras imágenes de La Batalla del Gaznate (’Battle of the Gullet’), un conflicto marítimo entre los Velaryon y la armada de la Triarquía, aliados de los verdes.

En la batalla, ambos bandos pierden tropas y naves, pero el sacrificio más alto, el cual marca un punto crítico en el conflicto, lo realizan las fuerzas de Rheanyra, pues mueren el príncipe Jacaerys Velaryon y su dragón Vermax.

En los primeros avances también vemos a La Reina Azul, dragona de Daeron, otros de los hijos de Alicent Hightower, quien todavía no ha aparecido.

Además de los Targaryen, el resto de las casas participan más activamente en el conflicto, entre ellos los Stark, que entran en la guerra para defender a Rhaenyra Targaryen.