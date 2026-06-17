‘KPop Demon Hunters’: Netflix anuncia celebración de aniversario con transmisión de 9 horas

Kpop Demon Hunters tendrá una transmisión de nueve horas (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía Netflix, IA Gemini, TikTok).

La plataforma Netflix alista una serie de actividades para celebrar el primer aniversario de KPop Demon Hunters, la película animada que se convirtió en uno de los mayores fenómenos del servicio de streaming.

Entre las iniciativas destaca una transmisión global de nueve horas en TikTok, además de proyecciones especiales, lanzamientos de coleccionables y eventos presenciales para la comunidad de seguidores de HUNTR/X.

La celebración llegará el próximo 20 de junio, fecha en la que la compañía reunirá a los fanáticos de Rumi, Mira y Zoey en una jornada que incluirá versiones alternativas de la película, material inédito y apariciones especiales.

¿Qué anunció Netflix para el primer aniversario de KPop Demon Hunters?

Netflix confirmó una transmisión especial titulada KPop Demon Hunters One-Year Anniversary Livestream Celebration, que se realizará el 20 de junio a través de su cuenta oficial de TikTok.

El evento tendrá una duración de nueve horas y permitirá a los seguidores ver distintas versiones de la película, entre ellas la edición original, el formato Sing-Along, así como los doblajes en coreano y portugués brasileño.

De acuerdo con Netflix, la celebración incluirá también entrevistas exclusivas con los creadores, intervenciones de integrantes del elenco, participación de influencers y comentarios en vivo. La plataforma adelantó que los espectadores podrán acceder a animatics nunca antes vistos, escenas inéditas y otras sorpresas distribuidas a lo largo de la transmisión.

Para México, el maratón podrá seguirse desde las 10:00 horas y concluirá a las 19:00, tiempo del centro del país.

KPop Demon Hunters rompe récord histórico en Netflix

La celebración ocurre después de que la película alcanzara un nuevo récord dentro de Netflix. Según la plataforma, KPop Demon Hunters permaneció durante 52 semanas consecutivas en el Top 10 Global, una marca que superó el registro anterior de 20 semanas.

Netflix también destacó que la producción se consolidó como uno de los títulos más exitosos de su catálogo y la describió como su franquicia de mayor crecimiento potencial.

Desde su estreno, la historia de HUNTR/X evolucionó de una película animada a un fenómeno internacional impulsado por su música, personajes y comunidad de seguidores. La cinta sigue a un trío de estrellas del K-pop que protege a la humanidad de fuerzas demoníacas mientras mantiene su carrera artística.

Se espera que Kpop Demon Hunters tenga una secuela (Foto: Cortesía Netflix).

Ediciones de colección, gira mundial y nuevos productos de HUNTR/X

La compañía también ampliará la celebración con productos conmemorativos dirigidos a coleccionistas.

Entre los lanzamientos figura una edición especial en vinilo y CD del soundtrack oficial de KPop Demon Hunters, que incorporará cuatro canciones inéditas que no habían sido publicadas anteriormente en estos formatos físicos.

Los paquetes incluirán artículos adicionales como tarjetas holográficas coleccionables y stickers exclusivos inspirados en el universo de HUNTR/X.

Netflix también confirmó una gira mundial desarrollada junto con AEG Presents. La experiencia buscará trasladar la música, la coreografía y la narrativa visual de la franquicia a escenarios de distintas partes del mundo.

Kpop Demon Hunters cumple un año de su lanzamiento. (Foto: EFE/Foto cedida por Netflix) (Nora Cifuentes/EFE)

Netflix adelanta más anuncios para los seguidores de KPop Demon Hunters

La plataforma señaló que las actividades anunciadas representan solo una parte de la celebración prevista para junio. Netflix indicó que durante los próximos días revelará nuevas actualizaciones, eventos y lanzamientos relacionados con la franquicia.

La compañía invitó a los seguidores a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer más detalles sobre las actividades programadas alrededor del aniversario de KPop Demon Hunters, que se celebra oficialmente el 20 de junio.