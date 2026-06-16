No se pudo, Burro: Alfonso Obregón queda fuera de ‘Shrek 5′; todo lo que revela el nuevo teaser

El nuevo teaser de Shrek 5 provocó reacciones entre los fans del doblaje latino tras revelar una nueva voz para el ogro más famoso del cine. (Fotos: Cuartoscuro.com / Dreamworks).

DreamWorks y Universal Pictures revelaron el nuevo teaser de la película Shrek 5 y para los fans del doblaje latino fue una sorpresa descubrir que los ogros no solo tienen capas, sino una voz diferente.

Mientras el adelanto muestra al inconfundible Eugenio Derbez como Burro, alistándose para una aventura en la ciudad de Más, Más, Mucho Más Lejano, el “horrible ogro” ahora no es interpretado por la voz que conocemos desde 2001.

“Shrek y Burro en busca de otra...”, adelanta Derbez; “no, no lo digas”, le responde otro actor de doblaje, aún no identificado, quien trata de darle el tono al Alfonso Obregón de siempre.

Eugenio Derbez regresa como Burro en Shrek 5, mientras la ausencia de Alfonso Obregón como Shrek generó críticas en redes sociales. (Foto: Cuartoscuro.com). (Enrique Ordoñez)

Las malas reacciones quizá ya las veían venir, ya que el video publicado en YouTube en Universal Pictures México tiene desactivados los comentarios; sin embargo, los fans llenaron de críticas, ironías y quejas a la publicación oficial en X.

“¿Shrek en el bote y no llamar a Alfonso Obregón que ya tiene experiencia en eso? Dreamsworks la esta cargando"; “¡¿POR QUÉ?! Diseño malo. Doblaje malo. ¡¿POR QUÉ TIENEN QUE CAGARLA ASÍ?!“; ”Ok, cambiaron la voz, ¿pero por qué quieren que suene igual a Alfonso Obregón?“. Y la lista sigue y sigue.

¿Por qué Alfonso Obregón no vuelve a ‘Shrek 5′?

En estos años de pausa en la historia del ogro, en agosto de 2024 Alfonso Obregón estuvo en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, acusado de presunto abuso sexual agravado en contra de una alumna y fue absuelto, según declaró en una conferencia de prensa.

El actor de doblaje, conocido también como Kakashi Hatake en Naruto, retomó su carrera desde entonces. Y en enero de este año, Obregón compartió en redes sociales que tenía varias condiciones para volver a Shrek 5.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a discutir mi crédito al inicio de la película, dirigir el doblaje y arreglarnos en cuanto a la paga, no la voy a hacer. Y no pasa nada, yo no tengo ningún problema si no la grabo”, dijo en un video.

Alfonso Obregón estuvo en prisión preventiva en 2024 tras ser acusado de presunto abuso sexual agravado; posteriormente informó que fue absuelto y retomó su carrera como actor de doblaje. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Elenco de ‘Shrek 5′: ¿Quiénes son los personajes?

En el nuevo filme veremos a viejos conocidos: Shrek estará acompañado de Fiona y sus hijos Felicia, Fergus y Farkle, además del “trastornado Burro”; también vemos a Galleta de Jengibre, esta vez acompañado de galletas bailarinas.

El teaser revela una parodia de Olaf, el muñeco de nieve de Frozen en una ciudad que ya no se parece nada al esplendor de Muy Muy Lejano, donde Shrek enfrentará de nuevo persecuciones, hechizos que salen mal y hasta la prisión.

En Estados Unidos Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz de regresan Shrek, Burro y Fiona; mientras que Zendaya (Euphoria) se suma como Felicia, hija de los ogros protagonistas.

¿Cuándo se estrena ‘Shrek 5′?

Shrek 5, dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, se estrena en cines el 30 de junio de 2027, confirmó Universal Pictures en un comunicado.

La película ha enfrentado varios retrasos: inicialmente saldría en junio de este año, luego se retrasó a diciembre y luego DreamWorks anunció que sería hasta verano de 2027.

La quinta producción llega 17 años después de la última cinta de la franquicia, Shrek, felices para siempre (2010). La primera entrega ganó el Oscar a mejor película de animación; también tuvo dos cintas centradas en el querido felino: El Gato con Botas (2011) y El Gato con Botas: El último deseo (2022), nominada al premio Oscar 2023 en la categoría película animada.

De acuerdo con un comunicado de Dreamworks, las cuatro películas y dos spin-offs han recaudado 4 mil millones de dólares en todo el mundo.

Con información de EFE.